"Бунт" пригожина ударил по россии с неожиданной стороны: Китай усомнился в путине

Попытка военного переворота пригожина повлияла на внешнюю экономику россии

Из-за вооруженного мятежа "вагнеровцев" под эгидой евгения пригожина бизнесмены из южного Китая хотят разорвать сотрудничество с россией и сомневаются в том, что дальнейшие отношения возможны. Эти события добавили ложку дегтя в отношения двух стран.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителей Китая. Издание отмечает, что Китай хочет остановить поставки своих товаров на некоторые заводы россии.

Несмотря на то, что власти Китая попытались приуменьшить значимость попытки военного переворота в россии, выразив свою поддержку Москве, бизнесмены опасаются, что могут возникнуть серьезные проблемы. Глава торговой организации южнокитайской провинции Фуцзянь Шэнь Мухуэй заявил, что некоторые представители все равно остаются сейчас в стороне и не знают, чего ожидать дальше. Такая нестабильность не способствует "безграничному сотрудничеству", которое Пекин и Москва заключили незадолго до вторжения в Украину.

"Это (мятеж пригожина — ред.) добавило ложку дегтя в эти "безграничные" отношения", — сказал сингапурский аналитик по безопасности Александр Нил.

В МИД Китая откаазлись комментировать ситуацию. На сегодняшний день, по информации СМИ, Китай поставляет в россию практически все — от телефонов до автомобилей, а взамен получает сырую нефть по заниженной цене, так как она под санкциями в большинстве стран мира. Но теперь большинство инвесторов осторожничают.

"Если россия проиграет войну или там сменится внутреннее руководство, это создаст огромную неопределенность для китайских инвесторов", – пояснил руководитель отдела исследований энергетики Китая в Оксфордском институте энергетических исследований Михал Мэйдан.

"У Пекина теперь больше причин иметь больше оговорок в отношениях с путинской россией. Нет смысла делать долгосрочные инвестиции в того, кто может не выжить в долгосрочной перспективе", — сказал политолог из Австралийского национального университета Вэнь-Ти Сунг.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что Джо Байден впервые прокомментировал попытку военного переворота в россии. По его словам, США и Западу важно, чтобы у путина не бвло повода обвинять в этом Запад или НАТО.