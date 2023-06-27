"Бунт" пригожина вдарив по росії з несподіваного боку: Китай засумнівався у путіні

Спроба військового перевороту пригожина вплинула на зовнішню економіку росії

Через збройний заколот "вагнерівців" під егідою євгена пригожина бізнесмени з південного Китаю хочуть розірвати співпрацю з росією і сумніваються в тому, що подальші відносини можливі. Ці події додали ложку дьогтю у відносини двох країн.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на представників Китаю. Видання зазначає, що Китай хоче зупинити постачання своїх товарів на деякі заводи росії.

Незважаючи на те, що влада Китаю спробувала применшити значущість спроби військового перевороту в росії, висловивши свою підтримку Москві, бізнесмени побоюються, що можуть виникнути серйозні проблеми. Глава торгової організації південнокитайської провінції Фуцзянь Шень Мухуей заявив, що деякі представники все одно залишаються осторонь і не знають, чого чекати далі. Така нестабільність не сприяє "безмежній співпраці", яку Пекін і Москва уклали незадовго до вторгнення в Україну.

"Це (заколот пригожина — ред.) додало ложку дьогтю в ці "безмежні" відносини", — сказав сінгапурський аналітик з безпеки Олександр Ніл.

У МЗС Китаю відмовилися коментувати ситуацію. На сьогоднішній день, за інформацією ЗМІ, Китай постачає у росію практично все — від телефонів до автомобілів, а натомість отримує сиру нафту за заниженою ціною, оскільки вона під санкціями у більшості країн світу. Але тепер більшість інвесторів обережні.

"Якщо росія програє війну або там зміниться внутрішнє керівництво, це створить величезну невизначеність для китайських інвесторів", - пояснив керівник відділу досліджень енергетики Китаю в Оксфордському інституті енергетичних досліджень Міхал Мейдан.

"У Пекіна тепер більше причин мати більше застережень у відносинах з путінською росією. Немає сенсу робити довгострокові інвестиції в того, хто може не вижити у довгостроковій перспективі", — сказав політолог з Австралійського національного університету Вень-Ті Сунг.

Раніше "Телеграф" розповідав, що Джо Байден вперше прокоментував спробу військового перевороту в росії. За його словами, США та Заходу важливо, щоб у путіна не було приводу звинувачувати в цьому Захід чи НАТО.