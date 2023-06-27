"Парад лицемерия и срывания масок": политический психолог о бунте вагнеровцев

Кульминация грандиозного спектакля еще впереди, говорит политпсихолог Валентин Ким

Главарь ЧВК "Вагнер" евгений пригожин, который в субботу, 24 июня, едва не устроил переворот в россии, побоялся идти до конца – и согласился на некую сделку. Подконтрольные ему формирования наемников, успев повоевать с регулярной российской армией, оставили ранее занятые ими Ростов и Воронеж, отступили от москвы. Новым местом базирования решивших остаться в пригожинской армии вояк станет Беларусь. Однако выдыхать путинскому режиму точно рано.

В этом уверен политический психолог Валентин Ким, рассказавший "Телеграфу", какие проблемы вскрыл короткий мятеж вагнеровцев и почему это – лишь репетиция настоящего бунта.

Мятеж был реальным. Продолжение следует

По мнению Валентина Кима, мы являемся свидетелями некой завершившейся фазы. Но скорее – первого акта спектакля, кульминация которого еще впереди.

– Непосредственно 24 июня было непонятно, что происходит, – отмечает политпсихолог. – Хватало разных суждений, конспирологических теорий и так далее. Не является ли вагнеровский мятеж – цирком, постановкой и так далее? Но на данный момент уже понятно, исходя из репутационного ущерба, полученного путиным, что это точно не с его стороны инспирированное действо. Исходя из того, что пригожин захватил несколько областей в один день, его войско почти дошло до москвы, а потом он вдруг взял и, как говорится, "слился", тоже можно сделать вывод, что это – не постановка".

Эксперт считает, что мятеж был реальным. Но просто все участники процесса оказались не готовы к тому, как стремительно ситуация будет развиваться.

– И этот не доведенный до логического конца военный мятеж (он не было подавлен, но и бунтовщики не пошли до конца) можно назвать репетицией будущих гражданских конфликтов в рф, – уверен Валентин Ким.

Система управления в рф – неэффективна

Пригожинский бунт продемонстрировал сразу несколько вещей, считает политсихолог.

Первое – на сегодня централизованная власть в россии совершенно не способна эффективно руководить.

– Огромная система, заточенная под принятие решений одним человеком, дает сбои. Буксует. Совершенно неэффективна и не оперативна. Вагнеровцы успели дойти до Тулы, а путин только выпустил обращение, – напоминает Валентин Ким.

И никто, подчеркивает эксперт, фактически ничего не делал до этого. Потому что без приказа – нельзя. Все заняли выжидательную позицию.

– Мы видим совершенную неспособность российской государственной машины к самоуправлению. Вплоть до путинского обращения, насколько я помню, не было ни одного внятного заявления от региональных лидеров. Понятно, что в рф сложно говорить о региональном лидерстве (оно отсутствует как категория), но губернаторы, пропагандисты, даже хозяин Чечни кадыров – просто молчали, пока путин не дал отмашку, что на пригожина можно "охотиться", – отмечает Валентин Ким. – Лишь после этого некоторые, включая кадырова, начали открывать рты.

И это, акцентирует эксперт, показатель того, что данная система не способна действовать без указания от первого лица. Все ждали инструкций. А пригожин и его наемники тем временем ударно пожирали пространство россии.

путин показал слабость и размытость

Второй важный момент заключается, по словам политпсихолога, в том, что мы увидели не только слабость системы, но и персональную слабость путина.

– Я давно говорил, что путин – совершенно не харизматичный формат политика. Это – человек-назначенец. Он был на президентскую должность назначен. Да, потом пустил корни, адаптировался, подстроил всё под себя. Но в ситуации, выходящей за рамки традиционной, путин проявляет колоссальную неспособность на нее хотя бы как-то лидерски реагировать. Даже в своем обращении он не называл имен. Говорил размытыми фразами, под которые можно отнести кого угодно. При этом тот, кто, по идее, должен под них попасть – в итоге не попадает. путин не назвал происшедшее путчем пригожина. Не говорил, что это мятеж группировки "Вагнер". Он использовал очень обтекаемые фразы. И такая обтекаемость, неопределенность передается всей системе. И вся система его копирует, – поясняет Валентин Ким.

Он обращает внимание, что даже такой ярый борец с оппозицией, как кадыров, направляет свои войска в Ростов – непонятно для чего.

– Даже кадыров в этом плане действует размыто. Ведь он не знал на тот момент, чем всё закончится. И предпочитал не ссориться с возможным будущим царем как минимум Ростовской области. Этакой "Ростовской народной республики". Всё это, – подчеркивает политпсихолог, – показатель как гнилости системы, так и слабости путина.

Никому не нужная власть

Третий момент – сам пригожин продемонстрировал неготовность взять власть.

– Он неожиданно добивается успеха. И, похоже, сам не был готов к тому, что система так быстро проявить готовность пасть. Пригожинский разговор в Ростове с двумя генералами в курилке – это фактически беседа трех растерянных людей. Генералы, понятно, почему растеряны. Ведь сидят в окружении вооруженных наемников, часть из которых – недавние зеки. Потому армейские чины используют всё те же обтекаемые фразы, выражают некое недовольство. А пригожин, который фактически взял их в плен, общается с ними так, будто пришел по вызову в их кабинет. С одной стороны, ему сложно отойти от формата обвинений – мол, это шойгу начал первым, по нам били ракетами и так далее. С другой – он достаточно корректен. Куда корректнее, чем в своих видео в тик-токе или аудио в телеграмме. Да, он занял центральное место в этой троице, использует обвинительные фразы, интонации, видя в этих генералах ту часть Минобороны, с которой конфликтует. При этом пытается изобразить, что устроенное им – не военный мятеж, а некое частное проявление низовой инициативы по исправлению колоссальной несправедливости, – отмечает Валентин Ким.

Возникла, продолжает он, парадоксальная ситуация – власть валялась буквально под ногами, но никто не было готов ее поднять.

– Как правило, это недолгая фаза, – подчеркивает эксперт. – Обычно находится храбрец, который эту власть поднимает. И у него появляется шанс стать лидером, легитимной фигурой. Но в этот раз никто в рф не проявил готовность демонстрировать властные полномочия. Ни генералы, которые могли в глаза назвать пригожина мятежником и подтолкнуть к тому, чтобы он дал приказ своим нукерам сдать оружие. Ни пригожин, который мог заявить генералам, чтобы все войска, находящиеся в Южном военном округе, прекратили сопротивление, а то и вообще присоединились к его "маршу справедливости". Стало ясно, что эти а́кторы действовали каждый в своем изолированном пространстве. И даже соприкасаясь друг с другом физически, не входят в полный контакт. А продолжают вещать – каждый о своем.

Конфликт будет искать новые формы проявления

Несмотря на то, что пригожин быстро "слился", то системное и базовое противоречие, которое стало основой конфликта, не исчерпано, считает эксперт.

– Напомню, что всё началось с попытки государства подмять под себя, "прихватизировать" ЧВК. Фактически – захватить некий ресурс (в данном случае – организованную военную силу), который можно сделать административным. Нечто подобное, но в экономическом плане, путинский режим провернул, захватив нефтекомпанию ЮКОС. Как он захватывал практически любой частный или корпоративный бизнес, присваивая себе его активы, сотрудников, контракты с поставщиками и так далее. А с вагнеровцами так не вышло. Процесс присвоения не завершен. пригожин вроде как отстоял независимость своей ЧВК от минобороны. И вагнеровцы, вроде как, не будут подписывать контракты, которые демонстративно первыми подписали кадыровцы. То есть, получается, пригожин отстоял свою личную армию. А это тревожный момент для кремля, – уверен политический психолог.

При этом, подчеркивает он, указывалось, что желающие вагнеровцы, в том числе, принимавшие участие в мятеже, могут подписать контракты с минобороны.

– Как бы то ни было, ясно одно – конфликт до конца не исчерпан. Следовательно, будет находить новые формы проявления, – прогнозирует Валентин Ким. – Системное противоречие не устранено. И некие белорусские гарантии, о которых рассказывал пригожин 26 июня, еще ничего не значат. Ну, а самоустранение пригожина в самый ответственный момент – показатель того, что даже такая яркая персона не готова брать на себя властные полномочия. При этом само государство не готово к сопротивлению подобным вызовам.

И это – четкий показатель того, что в рф право попрано силой, поясняет эксперт. Что если у тебя на конкретной территории нет танков, войск, то фактически у тебя нет власти.

– Можно сказать, что "дээнэрия-элэнэрия" окончательно победила россию. Что бандитские формы правления победили государственную систему. Похоже, для больного российского общества, это более приемлемо, – отмечает политпсихолог.

Внутри самих россиян происходят явный раскол, продолжает Валентин Ким. Сторонники и противники пригожина очень ярко проявили себя в соцсетях.

– А в том же Ростове не то что никто не бунтовал против наскока вагнеровцев (российский народец традиционно "бунтует", стоя на коленях), но и, когда те субботним вечером выходили из города, вышла немалая толпа, которая, так или, иначе проявляла свою лояльность. Демонстрировала некое позитивное отношение к представителям этой преступной организации, захватившей на некоторое время Ростов, – подчеркивает эксперт.

Он обращает внимание и на то, что ключевыми а́кторами в данной ситуации стала преступная власть и выращенная ею же преступная армия, которые в какой-то момент оказались разведены по разным лагерям.

– Еще раз акцентирую – конфликт не завершен, он будет искать новые формы проявления. Но репетиция уже состоялась. Главный же момент с морально-этической точки зрения – это колоссальное лицемерие всей российской системы. Лицемерил пригожин, уверяя, что это не бунт и не мятеж, а "марш справедливости", хоть происходящее было именно вооруженным бунтом. Он же лицемерил, когда зазывал всех с собой на борьбу за "правое дело", а потом так легко отступил. Лицемерила государственная система, которая быстро начинает уголовное преследование пригожина по тяжелой статье, а уже вечером дает задний ход (получается, так легко забыто, что вагнеровцы сбили самолет, шесть вертолетов, что погибли квалифицированные пилоты?), чтобы через пару дней журналисты выяснили, что дело, вроде как, недозакрыли. Именно лицемерие – это тот самый глубинный внутренний конфликт, на котором строилась путинская система власти. Который ее сейчас расшатывает. И который в итоге ее же погубит, – резюмирует Валентин Ким.