Стрельба в Ростове напугала россиян: что произошло в городе, подконтрольном ЧВК "Вагнера" (видео)

На улицах города очень много зевак

Пока колонна техники российской ЧВК "Вагнера" направляется в сторону Москвы, жители подконтрольного наемникам Ростова сообщают, что в городе слышна стрельба.

Как сообщает telegram-канал Nexta, в городе были слышны несколько выстрелов из стрелкового оружия.

По его информации, происшествие произошло неподалеку от штаба Южного военного округа. При этом на кадрах видно, что местных жителей происшествие изрядно напугало.

Позже оказалось, что огонь открыл один из наемников, который попытался проникнуть в здание "Ростелекома". Мотивация его действий остается неизвестной.

Любопытным моментом является поведение местных жителей, который по всей видимости до сих пор не поняли, в какой ситуации они оказались. Поэтому на кадрах видно, что многие зеваки решили посмотреть на людей с оружием, а затем испугались и сбежали, когда услышали выстрелы.

Также на кадрах видно, что "вагнеровцы" занимают позиции на улицах города, очевидно в ожидании начала штурма правительственных войск.

К слову, в город направляется огромная колонна войск главы Чечни рамзана кадырова, в связи с этим "вагнеровцы" уже начали разгонять толпу из центра Ростова.