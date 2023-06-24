Стрілянина в Ростові налякала росіян: що сталося в місті, підконтрольному ПВК "Вагнера" (відео)

На вулицях міста дуже багато людей

Поки колона техніки російської ПВК "Вагнера" прямує у бік Москви, жителі підконтрольного найманцям Ростова повідомляють, що у місті чути стрілянину.

Як повідомляє telegram-канал Nexta, у місті було чути кілька пострілів зі стрілецької зброї.

За його інформацією, подія сталася неподалік штабу Південного військового округу. При цьому на кадрах видно, що місцевих жителів пригода неабияк налякала.

Пізніше виявилося, що вогонь відкрив один із найманців, який спробував проникнути до будівлі "Ростелекому". Мотивація його дій залишається невідомою.

Цікавим моментом є поведінка місцевих жителів, які, мабуть, досі не зрозуміли, в якій ситуації вони опинилися. Тому на кадрах видно, що багато роззяв вирішили подивитися на людей зі зброєю, а потім злякалися і втекли, коли почули постріли.

Також на кадрах видно, що "вагнерівці" займають позиції на вулицях міста, очевидно, в очікуванні початку штурму урядових військ.

До слова, до міста прямує величезна колона військ глави Чечні рамзана кадирова, у зв’язку з цим "вагнерівці" вже почали розганяти натовп із центру Ростова.