Бунт "вагнерівців" не завадив: у Китаї зробили нову заяву про відносини з росією

Пекін не має наміру відмовлятися від підтримки Москви

Китай має намір поглибити співпрацю з російською армією. Це є ознакою того, що Пекін, як і раніше, підтримує Москву навіть попри бунт ПВК "Вагнер".

Як йдеться у матеріалі Bloomberg, у понеділок глава Міноборони Китаю Лі Шанфу зустрівся з командувачем російського флоту миколою евменовим і заявив про бажання вивести військову співпрацю між країнами на новий рівень.

Також від нього пролунав коментар про те, що Китай хоче частіше проводити спільні навчання флотів та розширювати "практичну співпрацю".

Видання зазначає, що такі заяви говорять про те, що керівництво країни не має наміру відмовлятися від підтримки чинного російського режиму навіть після недавнього заколоту, який ледь не закінчився державним переворотом.

Також про це говорять нещодавні заяви Міністерства закордонних справ Китаю щодо підтримки кремлем дій, спрямованих на "підтримку національної стабільності".

Як повідомлялося раніше, заколот "вагнерівців" все ж таки додав ложку дьогтю у відносини між двома країнами. Так бізнесмени з південного Китаю висловили сумніви в тому, що подальша співпраця з Росією можлива.