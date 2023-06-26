Китай висловив підтримку, а Франція зробила важливі висновки: світ продовжує реагувати на заколот "вагнерівців"

Макрон заявив, що стежив за подіями "кожну годину"

Світ продовжує реагувати на провальний заколот ПВК "Вагнера" в росії: Китай висловив підтримку керівництву рф, але наголосив, що "це внутрішня справа росії". Президент Франції Емануель Макрон заявив, що ці події продемонстрували крихкість російської армії та підкреслюють важливість підтримки України.

Коротку заяву з цього приводу опублікувало МЗС Китаю.

"Як дружній сусід росії та всеосяжний стратегічний партнер з координації дій у нову епоху, Китай підтримує росію у збереженні національної стабільності та досягненні розвитку та процвітання", — йдеться в заяві відомства, що з’явилося в день, коли Китай з візитом відвідав заступник міністра закордонних справ росії Андрій Руденко.

У повідомленні МЗС росії з цього приводу наголосили на підтримці рф Китаєм.

"Китайська сторона висловила підтримку зусиллям керівництва російської федерації зі стабілізації ситуації в країні у зв’язку з подіями 24 червня і підтвердила зацікавленість у зміцненні згуртованості та подальшому процвітанні росії", — сказано в повідомленні МЗС рф.

У той же час президент Франції Емануель Макрон в інтерв’ю газеті La Provence заявив, що заколот "вагнерівців" "підкреслює розбіжності, які є у владних колах росії". Він наголосив, що "стежив за подіями щогодини".

Макрон додав, що "ситуація все ще розвивається, але вона демонструє розбіжності, які існують в росії і крихкість як її армії, так і допоміжних сил, таких як бойовики "Вагнера".

"Це має змусити нас бути надзвичайно пильними та повністю виправдовує підтримку, яку ми надаємо українцям у їхньому опорі", – резюмував президент франції.

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