Китай выразил поддержку, а Франция сделала важные выводы: мир продолжает реагировать на мятеж "вагнеровцев"

Макрон заявил, что следил за событиями "каждый час"

Мир продолжает реагировать на провальный мятеж ЧВК "Вагнера" в россии: Китай выразил поддержку руководству рф, но подчеркнул, что "это внутреннее дело россии". Президент Франции Эмануэль Макрон заявил, что эти события продемонстрировали хрупкость российской армии и подчеркнули важность поддержки Украины.

Короткое заявление по этому поводу опубликовал МИД Китая.

"Как дружественный сосед россии и всеобъемлющий стратегический партнер по координации действий в новую эпоху, Китай поддерживает россию в сохранении национальной стабильности и достижении развития и процветания", — сказано в заявлении ведомства, появившегося в день, когда Китай с визитом посетил заместитель министра иностранных дел россии Андрей Руденко.

В сообщении МИД рф по этому поводу сделали акцент на поддержке россии Китаем.

"Китайская сторона выразила поддержку усилиям руководства российской федерации по стабилизации ситуации в стране в связи с событиями 24 июня и подтвердила заинтересованность в укреплении сплоченности и дальнейшем процветании россии", — сказано в сообщении МИД рф.

В то же время президент Франции Эмануэль Макрон в интервью газете La Provence заявил, что мятеж "вагнеровцев" "подчеркивает разногласия, имеющиеся во властных кругах россии". Он подчеркнул, что "следил за событиями каждый час".

Макрон добавил, что "ситуация все еще развивается, но она демонстрирует разногласия, которые существуют в рф и хрупкость как ее армии, так и вспомогательных сил, таких как боевики "Вагнера".

"Это должно заставить нас быть чрезвычайно бдительными и полностью оправдывает поддержку, которую мы оказываем украинцам в их сопротивлении", – резюмировал президент франции.

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