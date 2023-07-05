Осталось только масляное пятно: в россии до сих пор не могут найти рухнувший МиГ-31 (карта)

Истребитель ищут второй день

Российская военная авиация успешно "демилитаризуется" даже внутри россии — 4 июля там потерпел крушение истребитель МиГ-31. На месте его предполагаемого падения нашли масляное пятно. По предварительным данным, истребитель рухнул в воды Авачинского залива у юго-восточного берега полуострова Камчатка.

Об этом сообщают росСМИ.

В самолете находился экипаж из двух летчиков, их до сих пор не нашли.

Напомним, этот МиГ-31 принадлежал Тихоокеанскому флоту россии и выполнял тренировочный полет без боекомплекта. После исчезновения его с радаров, самолет искали с помощью военной и гражданской авиации. К возможному месту катастрофы сейчас направляются спасательные судна.

Отметим, что МиГ-31 является носителем гиперзвуковых ракет "Кинжал", которыми россия бьет по Украине. По данным из открытых источников, стоимость одного такого самолета (в экспортном варианте) составляет около 35 миллионов долларов.

Как сообщал "Телеграф", "проредить" военную авиацию россии помогли и вагнеровцы во время своего мятежа — за один день они сбили самолет и несколько вертолетов, причем больше всего оказалось сбито Ми-8 в модификации МТПР – два.