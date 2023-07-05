Залишилася лише масляна пляма: в росії досі не можуть знайти МіГ-31, що впав (карта)

Винищувач шукають другий день

Російська військова авіація успішно "демілітаризується" навіть усередині росії — 4 липня там зазнав катастрофи винищувач МіГ-31. На місці його ймовірного падіння знайшли масляну пляму. За попередніми даними, винищувач впав у води Авачинської затоки біля південно-східного берега півострова Камчатка.

Про це повідомляють росЗМІ.

У літаку перебував екіпаж із двох льотчиків, їх досі не знайшли.

Нагадаємо, цей МіГ-31 належав Тихоокеанському флоту росії та виконував тренувальний політ без боєкомплекту. Після зникнення його з радарів літак шукали за допомогою військової та цивільної авіації. До можливого місця катастрофи зараз прямують рятувальні судна.

Зазначимо, що МіГ-31 є носієм гіперзвукових ракет "Кинжал", якими росія б’є по Україні. За даними відкритих джерел, вартість одного такого літака (в експортному варіанті) становить близько 35 мільйонів доларів.

Як повідомляв "Телеграф", "проредити" військову авіацію росії допомогли й вагнерівці під час свого заколоту — за один день вони збили літак і кілька вертольотів, причому найбільше виявилося збито Мі-8 у модифікації МТПР — два.