Многие забывают: глава Ичкерии рассказал, почему россию нельзя считать легитимной

Уже более 20 лет россией управляет "коллективный путин"

россия не является государством в общепринятом понимании с 2002 года. Скорее — это террористическое образование.

Такую точку зрения в интервью "Телеграфу" выразил лидер Ичкерии Ахмед Закаев.

"В 1992 году, когда создавалась новая российская псевдодемократическая империя, она была создана именно на основе федерализма: субъекты, которые своё время получили суверенитет, добровольно объединились и подписали федеративный договор.

Многие забывают, что этот договор был подписан на 10 лет, то есть до 2002 года. В 2002-м он должен был быть пролонгирован, но этого не произошло", — сказал Закаев.

Бывший лидер Ичкерии подчеркнул, что после этого россией начал руководить так называемый "коллективный путин".

"Это нелегитимное государственное образование. А Чечня не подписывала этот договор вообще", — завершил он.

Детальнее читайте в материале "Телеграфа": "Русских как этноса почти нет. Есть русисты, расисты и фашисты": интервью с Ахмедом Закаевым

Ранее "Телеграф" писал о том, что президент Украины Владимир Зеленский получил высшие государственные награды от правительства Чеченской Республики Ичкерия.