Багато хто забуває: глава Ічкерії розповів, чому росію не можна вважати легітимною

Вже понад 20 років росією керує "колективний путін"

росія не є державою у загальноприйнятому розумінні з 2002 року. Скоріше — це терористичне утворення.

Таку думку в інтерв’ю "Телеграфу" висловив лідер Ічкерії Ахмед Закаєв.

"У 1992 році, коли створювалася нова російська псевдодемократична імперія, вона була створена саме на основі федералізму: суб’єкти, які свого часу набули суверенітету, добровільно об’єдналися і підписали федеративний договір.

Багато хто забуває, що цей договір був підписаний на 10 років, тобто до 2002 року. 2002-го він мав бути пролонгований, але цього не сталося", — сказав Закаєв.

Колишній лідер Ічкерії наголосив, що після цього росією почав керувати так званий "колективний путін".

"Це нелегітимне державне утворення. А Чечня не підписувала цього договору взагалі", — завершив він.

Детальніше читайте у матеріалі "Телеграфу": "Росіян як етносу майже немає. Є русисти, расисти та фашисти": інтерв’ю з Ахмедом Закаєвим

Раніше "Телеграф" писав про те, що президент України Володимир Зеленський отримав найвищі державні нагороди від уряду Чеченської Республіки Ічкерія.