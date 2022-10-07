Мертві росіяни та руїни: як виглядає Лиман після окупації (фото)

Звільнений Лиман потроху повертається до життя.

Збройні сили України 1 жовтня звільнили місто Лиман у Донецькій області від російських військ. Розбита колона росіян тікала із оточеного українськими військовими Лиману. Частину загарбників було знищено, частина – потрапила в полон.

Слід також відзначити, Лиман став першим населеним пунктом, який українська армія звільнила після проведення псевдореферендумів.

Місто перебувало в окупації з початку травня. До війни тут проживало близько 20 тис. жителів.

В Лимані побував кореспондент "Телеграфу" і побачив, як виглядає місто після його звільнення від російських загарбників.

Майже всі великі будівлі зруйновані. Будинки стоять чорні та посічені снарядами. На дорогах спалена техніка та снаряди.

Руїни будівлі в Лимані

В Лимані пошкоджені електроопори

Більшість будевель зруйнована

Храм теж в руїнах

Багатоповерхівки стоять чорні від пожеж

Так виглядають вулиці міста після російських загарбників

Вулиці Лиману заповнені розбитою російською технікою, а на узбіччях ще досі лежать загиблі російські солдати.

На вулицях спалена російська техніка

Окупанти тікали на цивільних авто

Російські солдати так тікали, що розгубили свої пайки та інші речі

Ось на що перетворилася колона російської армії

А це так виглядає "рускій мір"

Вулиці майже безлюдні, Лиман нагадує місто-привид. Зараз тут проживають в основному пенсіонери. Люди весь час переховувалися у підвалах. Після звільнення в Лимані тривають стабілізаційні заходи. Людям роздають гуманітарну допомогу.

В місті вже підняли український прапор

Люди приходять за гуманітарною допомогою

Жителям роздають хліб

Слід також відзначити, що в Лимані знайшли десятки свіжих могил. На цьому кладовищі поховано понад 50 людей. Деякі поховання позначені табличками з іменами, а є й лише пронумеровані. На місці працюють експерти, проводять ексгумацію тіл.

В Лимані знайшли свіжі могили

На деяких могилах встановлені лише таблички

На кладовищі працють експерти

Фото: Ян Доброносов

Нагадаємо, що згідно зі свіжими картами бойових дій, українські військовослужбовці продовжили контрнаступ на сході Харківщини — в основному під Куп’янськом. Також є успіхи у наших захисників вздовж траси Кремінна-Сватове, що проходить на Луганщині.