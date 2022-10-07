Мертві росіяни та руїни: як виглядає Лиман після окупації (фото)
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Звільнений Лиман потроху повертається до життя.
Збройні сили України 1 жовтня звільнили місто Лиман у Донецькій області від російських військ. Розбита колона росіян тікала із оточеного українськими військовими Лиману. Частину загарбників було знищено, частина – потрапила в полон.
Слід також відзначити, Лиман став першим населеним пунктом, який українська армія звільнила після проведення псевдореферендумів.
Місто перебувало в окупації з початку травня. До війни тут проживало близько 20 тис. жителів.
В Лимані побував кореспондент "Телеграфу" і побачив, як виглядає місто після його звільнення від російських загарбників.
Майже всі великі будівлі зруйновані. Будинки стоять чорні та посічені снарядами. На дорогах спалена техніка та снаряди.
Вулиці Лиману заповнені розбитою російською технікою, а на узбіччях ще досі лежать загиблі російські солдати.
Вулиці майже безлюдні, Лиман нагадує місто-привид. Зараз тут проживають в основному пенсіонери. Люди весь час переховувалися у підвалах. Після звільнення в Лимані тривають стабілізаційні заходи. Людям роздають гуманітарну допомогу.
Слід також відзначити, що в Лимані знайшли десятки свіжих могил. На цьому кладовищі поховано понад 50 людей. Деякі поховання позначені табличками з іменами, а є й лише пронумеровані. На місці працюють експерти, проводять ексгумацію тіл.
Фото: Ян Доброносов
Нагадаємо, що згідно зі свіжими картами бойових дій, українські військовослужбовці продовжили контрнаступ на сході Харківщини — в основному під Куп’янськом. Також є успіхи у наших захисників вздовж траси Кремінна-Сватове, що проходить на Луганщині.