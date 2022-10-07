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Мертві росіяни та руїни: як виглядає Лиман після окупації (фото)

Автор
Тетяна Гулеватая Тетяна Гулеватая
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Лиман майже повністю зруйнований Новина оновлена 07 жовтня 2022, 20:43
Лиман майже повністю зруйнований

Звільнений Лиман потроху повертається до життя.

Збройні сили України 1 жовтня звільнили місто Лиман у Донецькій області від російських військ. Розбита колона росіян тікала із оточеного українськими військовими Лиману. Частину загарбників було знищено, частина – потрапила в полон.

Слід також відзначити, Лиман став першим населеним пунктом, який українська армія звільнила після проведення псевдореферендумів.

Місто перебувало в окупації з початку травня. До війни тут проживало близько 20 тис. жителів.

В Лимані побував кореспондент "Телеграфу" і побачив, як виглядає місто після його звільнення від російських загарбників.

Майже всі великі будівлі зруйновані. Будинки стоять чорні та посічені снарядами. На дорогах спалена техніка та снаряди.

Лиман - як виглядає місто після російських загарбників
Руїни будівлі в Лимані
Лиман - як виглядає місто після російських загарбників
В Лимані пошкоджені електроопори
Лиман - як виглядає місто після російських загарбників
Більшість будевель зруйнована
Лиман - як виглядає місто після російських загарбників
Лиман - як виглядає місто після російських загарбників
Храм теж в руїнах
Лиман - як виглядає місто після російських загарбників
Багатоповерхівки стоять чорні від пожеж
Лиман - як виглядає місто після російських загарбників
Так виглядають вулиці міста після російських загарбників

Вулиці Лиману заповнені розбитою російською технікою, а на узбіччях ще досі лежать загиблі російські солдати.

Лиман - знищена колона росіян
На вулицях спалена російська техніка
Лиман - знищена колона росіян
Окупанти тікали на цивільних авто
Лиман - як виглядає місто після російських загарбників
Російські солдати так тікали, що розгубили свої пайки та інші речі
Лиман - як виглядає місто після російських загарбників
Ось на що перетворилася колона російської армії
Лиман - як виглядає місто після російських загарбників
Лиман - як виглядає місто після російських загарбників
А це так виглядає "рускій мір"
Лиман - як виглядає місто після російських загарбників
Лиман - пайки росіян

Вулиці майже безлюдні, Лиман нагадує місто-привид. Зараз тут проживають в основному пенсіонери. Люди весь час переховувалися у підвалах. Після звільнення в Лимані тривають стабілізаційні заходи. Людям роздають гуманітарну допомогу.

Лиман - жителям роздають хліб
В місті вже підняли український прапор
Лиман - жителям роздають хліб
Люди приходять за гуманітарною допомогою
Лиман - жителям роздають хліб
Жителям роздають хліб

Слід також відзначити, що в Лимані знайшли десятки свіжих могил. На цьому кладовищі поховано понад 50 людей. Деякі поховання позначені табличками з іменами, а є й лише пронумеровані. На місці працюють експерти, проводять ексгумацію тіл.

Лиман - масове поховання цивільних
В Лимані знайшли свіжі могили
Лиман - масове поховання цивільних
На деяких могилах встановлені лише таблички
Лиман - масове поховання цивільних
На кладовищі працють експерти

Фото: Ян Доброносов

Нагадаємо, що згідно зі свіжими картами бойових дій, українські військовослужбовці продовжили контрнаступ на сході Харківщини — в основному під Куп’янськом. Також є успіхи у наших захисників вздовж траси Кремінна-Сватове, що проходить на Луганщині.

Теги:
#Донецька область #Лиман #ЗСУ