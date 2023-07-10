В Україні повітряна тривога, злетіли російські літаки: що відомо

Українців закликають не ігнорувати сигнали повітряної тривоги

У понеділок, 10 липня, у низці областей України було оголошено сигнал повітряної тривоги. Причиною цього стали зафіксовані злети чотирьох бортів Ту-22м3 з аеродрому Шайковка в Калузькій області росії.

Про це інформують профільні моніторингові Telegram-канали. За їхніми словами, у "червоних" областях є загроза застосування противником ракет Х-22.

"Усього в повітрі 4 Ту-22м3. 1 над Курською областю, 2 над Орловською, 1 над Калузькою" — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що ворожі борти Ту-22 зараз летять курсом на аеродром Моздок у Північній Осетії. Наразі існує небезпека для сходу України.

"Ймовірно, відбувається передислокація Ту-22м3", — припустили у мережі.

Водночас керівник Офісу президента Андрій Єрмак у своєму Telegram-каналі закликав українців уважно ставитися до сигналів повітряної тривоги й не ігнорувати їх.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в ніч проти 10 липня російські окупанти завдали ракетного удару по Миколаєву, влучивши по об’єкту інфраструктури. Відомо, що загарбники застосували балістичні ракети.