В Украине воздушная тревога, взлетели российские самолёты: что известно
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Украинцев призывают не игнорировать сигналы воздушной тревоги
В понедельник, 10 июля, в ряде областей Украины был объявлен сигнал воздушной тревоги. Причиной тому стали зафиксированные взлеты четырех бортов Ту-22м3 с аэродрома Шайковка в Калужской области россии.
Об этом информируют профильные мониторинговые Telegram-каналы. Согласно их словам, в "красных" областях есть угроза применения противником ракет Х-22.
"Всего в воздухе 4 Ту-22м3. 1 над Курской областью, 2 над Орловской, 1 над Калужской" — говорится в сообщении.
Отмечается, что вражеские борты Ту-22 летят сейчас курсом на аєродром Моздок в Северной Осетии. На данній момент существует опасность для востока Украины.
"Вероятно, происходит передислокация Ту-22м3", — предположили в сети.
В то же время руководитель Офиса президента Андрей Ермак в своей Telegram-канале призвал украинцев внимательно относиться к сигналам воздушной тревоги и не игнорировать их.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в ночь на 10 июля российские оккупанты нанесли ракетный удар по Николаеву, попав по объекту инфраструктуры. Известно, что захватчики применили баллистические ракеты.