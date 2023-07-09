Війна — день 501: ЗСУ розвивають наступ на трьох напрямках

Оперативно про головне за добу 9 липня

Україна мешкає 501-й день широкомасштабного російського вторгнення. ЗСУ продовжують наступальні дії на ряді південних напрямів, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби. Також є успіхи Сил оборони України та на Бахмутському напрямку. Водночас російські окупаційні війська, мабуть, уже почали розуміти, що їм не втримати "материкову" частину України і почали активно зміцнювати оборону в окупованому Криму.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні події в Україні та світі 9 липня, але більш оперативну інформацію можна отримувати у нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

00:00 Командири захисників "Азовсталі", які повернулися в Україну, обіцяють продовжити боротьбу і ще сказати своє слово в бою.

Про те, що відбувалося 6 липня, читайте у матеріалі: Війна — день 498: у окупантів горять тили та великі втрати на передовій

Інформацію за 7 липня, дивіться за посиланням: Війна — день 499: окупанти зазнають нищівних втрат, але продовжують атакувати Україну

З даними за 8 липня можна ознайомитися у трансляції: Війна — день 500: ЗСУ просуваються під Бахмутом, а окупанти зазнають величезних втрат на півдні