ЗСУ встановили вогневий контроль над Бахмутом і просунулися на півдні: свіжі карти боїв

Окупанти особливо активні на п’яти напрямках

Триває 503 день повномасштабної війни з російськими окупантами, 10 липня українські війська вели контрнаступальні дії щонайменше на трьох ділянках фронту. Наші воїни захопили панівні висоти під Бахмутом та утримують вогневий контроль над містом, а на кордоні Запорізької та Донецької областей продовжують проводити контрнаступальні операції.

Про це йдеться у щоденному звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Як повідомляє Генштаб України, основні зусилля росіяни зосереджують на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямах, йдуть важкі бої. Протягом доби сталося 17 бойових зіткнень.

Луганська та Харківська області

10 липня російські та українські війська продовжували обмежені наземні атаки вздовж лінії Куп’янськ-Сватово-Кременна. Опубліковані 9 липня геолокаційні кадри показують, що російські штурмові загони "Шторм-З" досягли незначних успіхів у районі Новоселівської Луганської області (16 км на північний захід від Сватового).

Луганська та Харківська області

Донецька область

10 липня обидві сторони завдавали наземних ударів у районі Бахмута. У Генштабі України повідомили, що українські війська за минулий тиждень звільнили на цьому напрямі 4 квадратні кілометри території, а всього — вже 24 квадратні кілометри.

Заступник міністра оборони Ганна Маляр України повідомила, що українські війська встановили вогневий контроль над самим Бахмутом та просунулися на південь від нього. Командувач Сухопутних військ України генерал Олександр Сирський також висловив упевненість, що Україна поверне Бахмут.

Генштаб ЗСУ повідомив, що російські війська провели безуспішні атаки поблизу Григорівки та Дубово-Василівки.

Бахмутський напрямок

Російські війська атакували вздовж лінії Авдіївка-Донецьк. Генштаб України повідомив, що українські війська відбили російські атаки поблизу Північного, Красногорівки та Мар’їнки.

Донецька область

Спікер Таврійського угруповання військ України майор Валерій Шершень та Генштаб України заявили, що російські війська без успіху атакували в районі Новомихайлівки.

"Південна вісь"

10 липня українські війська вели контрнаступальні дії на південь від Оріхова на заході Запорізької області. Геолокаційні кадри, опубліковані 10 липня, свідчать, що ЗСУ здійснили механізований наступ і просунулися на 2 км на північний схід від Роботиного (14 км на південь від Оріхова).

Геолокаційні кадри, опубліковані 9 липня, також показують, що українські сили просунулися на південний схід від Оріхова у напрямку Новопокровки.

Запорізька область

10 липня російські війська завдали авіаційних, ракетних та артилерійських ударів по західному (правому) березі Херсонської та Миколаївської областей. Південне оперативне командування України заявило, що окупанти завдали 60 артилерійських ударів по населених пунктах та українських позиціях на західному березі та завдали 3 ударів КАБ із лазерним наведенням по Бериславському району.

Харківська та Миколаївська області

Як раніше писав "Телеграф", у Генштабі ЗСУ повідомили, що під час контрнаступу Збройних сил України лише за минулий тиждень захисникам вдалося просунутися на Бердянському та Мелітопольському напрямках більш ніж на кілометр. Загалом від початку наступальних дій просування становить 8,6 кілометрів.