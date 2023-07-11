Нічна атака "шахедів" по Україні: військові відзвітували про наслідки

Минула доба була досить результативною для українських засобів ППО

Київська область була не єдиною, яку в ніч на 11 липня ворог атакував за допомогою "шахедів". Масового удару безпілотниками росіяни намагалися завдати південним регіонам України, однак наші сили протиповітряної оборони були на сторожі. Зокрема, відомо про збиті 26 "шахедів", запущених із Приморсько-Ахтарська.

Про це відзвітували у пресслужбі Повітряних Сил ЗСУ. За даними українських військових, усього в атаці на південь нашої країни було задіяно 28 дронів-камікадзе.

"У зоні відповідальності повітряного командування "Південь" силами та засобами Повітряних Сил, у взаємодії із ППО інших складових Сил оборони, знищено 26 ударних БпЛА та один розвідувальний безпілотник типу Zala", — підкреслили у відомстві.

Слід зазначити, що минула доба була досить "урожайною" для наших засобів ППО. Окрім значної кількості впольованих дронів, українці також ліквідували ворожий вертоліт (поки що нез'ясованого типу), три ударних дрони типу "Ланцет" та чотири розвідувальних БПЛА.

Нагадаємо, що російську військову техніку успішно знищують не лише українські воїни. Також серйозних втрат армія рф зазнала під час заколоту "вагнерівців" — ними було збито чимало авіації окупантів.