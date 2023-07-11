На Київщині чули вибухи: що відомо (фото) – оновлено

Ворог намагався прорвати протиповітряну оборону столиці

Київ вкотре став головною мішенню російських окупантів — у ніч на 11 липня жителям столичного регіону довелося прокинутися під звуки сирени та працюючих засобів ППО. Як повідомили у Київській міській військовій адміністрації, атака була схожою до попередньої, що сталася на початку липня — тоді противник теж використовував безпілотники-"шахеди".

Про це йдеться у зведення КМВА у Telegram-каналі. За даними, котрі має місцева влада, найімовірніше БПЛА запустили з півдня рф — швидше за все, із Краснодарського краю.

UPD. В області ліквідовують наслідки удару "шахедами". Є руйнування житлових будинків, також на одному із полів було зафіксовано невелику пожежу.

Уламки "шахедів" пошкодили будинки

Та сама пожежа

Дехто цього ранку не дорахувався шибок

Скільки саме безпілотників було направлено на Київ та область, не уточнюється. Однак, за словами очільника КМВА Сергія Попка, абсолютно всі повітряні цілі, котрі були виявлені нашою протиповітряною обороною, були знищені у небі Київської області.

Так виглядало небо у Київській області вранці 11 липня

При цьому чиновник підкреслив, що дані оперативного зведення ще уточнюються, тож імовірні зміни. Киян та жителів області Попко закликав дотримуватися правил безпеки, зокрема під час оголошення повітряної тривоги.

Додамо, що також цієї ночі вибухи могли чути жителі південних регіонів України — зокрема, Одещини та Миколаївщини. Ці області також були атаковані БПЛА. Дані з'ясовуються.

Раніше "Телеграф" розповідав, що до цієї атаки гучні вибухи в столиці було чутно ввечері 5 липня. При цьому їхнє джерело не пов'язане із атакою армії рф — ні, гучно було у будівлі Шевченківського суду, де один із підозрюваних зміг підірвати гранату. Пізніше вдалося з'ясувати особу нападника.