Киевская блогер оскандалилась с покатушками на встречной в комендантский час: наказание впечатлило

За нарушение ПДД в комендантский час девушки получили 510 гривен штрафа

В Киеве оштрафовали девушку, которая после отдыха в скандальном столичном клубе Boho каталась по городу с подругой во время комендантского часа и грубо нарушала правила дорожного движения.

Как информирует пресс-служба столичной полиции, подруга девушки распространила в сети видеозапись, на котором видно как они ездят по городу после полуночи, после чего ее быстро идентифицировали и нашли.

"Как выяснилось, после закрытия одного из заведений в 23:00 в Печерском районе города, посетительница попросила подругу отвезти ее домой. Далее они ездили по городу ночью, нарушая ПДД. Уже через несколько часов правоохранители установили личность нарушительницы и сегодня, 14 октября, опросили ее", — говорится в сообщении.

Против девушки составили административный протокол и оштрафовали всего на 510 гривен.

При этом подруга нарушительницы уже записала видеообращение и отреагировала на скандал, который начал разгораться в сети. По ее словам, она с подругой поступили так якобы потому, что центр был перекрыт из-за чего они не могли попасть домой. При этом она отрицает сообщения в сети о том, что она каким-то образом смогла получить спецпропуск.

Стоит отметить, что девушка имеет в своем Instagram более 75 тысяч подписчиков

Как сообщалось ранее, несмотря на все скандалы с пропусками и нарушениями комендантского часа, отменять его все же не планируют. Так глава МВД сообщил, что это нужно для поддержания дисциплины и профилактики преступности.