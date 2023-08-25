"Ваша аудитория умирает каждый день": стендапер Антон Тимошенко "разнес" обиженную Вербу за "тихие" донаты для ВСУ (видео)

Блогерша, которая показывает лакшери-жизнь в Инстаграме, заявила, что донатит на армию, но "сидит тихо и не хвастается"

Украинский стендапер Антон Тимошенко ответил блогерше Юлии Вербе, которая только недавно похвасталась украинцам во время войны покупкой авто за 9 млн грн. Мужчина заявил, что таким многомиллионным "лидерам мнений" не лишним будет показывать свои донаты на украинскую армию.

Скандал разгорелся после того, как во время подкаста Тимошенко с активистом и бывшим шоуменом Сергеем Притулой затронули тему, как некоторые блогеры демонстрируют в соцсетях свою лакшери-жизнь и "жоп* в бассейнах" вместо того, чтобы активно и публично постить сборы на ВСУ и, тем самым, мотивировать других помогать воинам.

Стендапер подчеркнул, что блогерам нужно "мериться донатами". "Это касается не только Юлии Вербы, но и всех лайфстайл-блогеров в Украине. Ты хвастаешься тем, что тачки там, квартиры, роскошный отдых, но не хвастаешься донатами. Я не понимаю, почему этим хвастаться во время войны — это окей, а когда с донатами большими, это почему-то безнравственно", — сказал Тимошенко.

Также стендапер отметил, что вся страница не должна быть в сборах, просто людям хотя бы иногда нужно показывать свою донатную активность, чтобы это видели другие подписчики, таким образом распространяя информацию о потребностях наших военных.

"Что значит "тихонько не показывать"? Это ваша работа! Вы буквально показываете всем свою жизнь, на чем вы собрали аудиторию… Это, бл**ь, жизнь у нас сейчас такая — постоянные донаты и война. А ваш блог оторван от реальности. Я понимаю, что через сборы падает аудитория, охват, но они и так будут падать в Украине, потому что ваша аудитория умирает, на**й, каждый день", — возмутился мужчина.

Реакция Юлии Вербы на критику Тимошенко и Притулы

Блогерша обиделась на ведущих подкаста и записала отдельное видео в сторис Инстаграма, где заявила, что сборы и отчеты о собственных донатах — "это не то, чем нужно мериться и хвастаться перед другими". Девушка, за которой следят более миллиона человек, сказала, что помогает армии, но "делает это тихо и не хвастается".

В комментариях украинцы поддержали позицию Антона Тимошенко и Сергея Притулы. Подписчики отметили, что если блогеры называют себя лидерами мнений, то и должны вести себя соответственно и подавать пример своей многочисленной аудитории.

Напомним, что ранее на Юлию Вербу набросилась телеведущая Леся Никитюк. Она даже назвала половину блогеров "г*внюками".

Также в 2021 году Верба дала откровенное интервью телеведущей Рамине Эсхакзай. Блогерша поделилась, что за месяц она зарабатывает около 60 тысяч долларов (1,8 млн грн).