Укр

"Половина блогеров - г*внюки!": Никитюк в гневе накинулась на Юлию Вербу из-за "слитой" переписки

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публикации
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Автор
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Леся Никитюк "наехала" на Юлю Вербу Новость обновлена 01 февраля 2022, 11:27
Леся Никитюк "наехала" на Юлю Вербу

Телеведущая возмутилась, что ее личные сообщения показывают на общее обозрение.

Популярная украинская телеведущая и блогер, ведущая шоу "Хто зверху" Леся Никитюк снова стала "главной героиней" скандала. Если в 2021-м году сеть гадала, почему же леди Ле обижается на Алексея Дурнева, то свой 2022-й год Никитюк начала с выяснения отношений с другой популярной блогершей Юлией Вербой.

На своей странице в Инстаграм телеведущая опубликовала несколько видео в сторис, в которых возмущенно рассказала о ситуации, что с ней произошла. Никитюк заявила, что очень хочет поскандалить, но сдерживает себя, поэтому коротко назвала половину блогеров "г*внюками".

Оказывается, причиной такого возмущения Леси Ивановны стала популярная блогерша Юлия Верба, а точнее ее поступок. Девушка "слила" переписку с телеведущей, опубликовав в своих соцсетях запись голосового сообщения от Леси Никитюк.

Лесю Ивановну этот факт очень обозлил и она не понимает зачем так делать. Как пример она напомнила, что когда ей написала Ким Кардашьян, то леди Ле не показывала на общее обозрение текст ее сообщения, а лишь "похвасталась", что та ей в принципе написала. Также Никитюк добавила, что помимо звездных друзей у нее есть и близкие, которые не являются блогерами. Эти люди также могут получать от нее сообщения в директ, в том числе и голосовые, однако они это все не публикуют.

Подытожить свое возмущение Леся Никитюк решила примером сообщения, которым стоит гордиться. Она показала милую запись сообщения от ее мамы.

Ранее, "Телеграф" писал о том, как Леся Никитюк шла к успеху и как менялась на протяжении своей карьеры.

Теги:
#Скандал #Блогер #Леся Никитюк #Телеведущая Леся Никитюк #Юля Верба
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