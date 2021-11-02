Укр

Дурнев раскрыл подробности конфликта с Лесей Никитюк

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Леся Никитюк и Леша Дурнев Новость обновлена 02 ноября 2021, 16:34
Леся Никитюк и Леша Дурнев

Шоумен рассказал, что сначала Леся Никитюк даже была за свою "прожарку".

Известный украинский телеведущий, шоумен и блогер Алексей Дурнев и популярная телеведущая Леся Никитюк находятся в ссоре. В своей программе "Дурнев смотрит сторис" блогер часто высмеивал теледиву, за что та начала обижаться. 

В интервью Дмитрию Гордону, Алексей Дурнев рассказал с чего начался этот конфликт. 

Ведущий отметил, что в самом начале проекта, в котором он смотрит сторис знаменитостей в Инстаграм и комментирует их, Леся достаточно тепло отзывалась о программе. Более того даже просила Дурнева "прожаривать" ее чаще. Однако со временем Никитюк поменяла свое мнение. Она позвонила Дурневу и попросила перестать "пиариться на ее имени". 

Но Алексей не захотел "убирать" Лесю из своего шоу и продолжает ее комментировать, а так как у него хорошее чувство юмора, он сумел обыграть это так, что леди Ле как бы и нет в программе. Блогер не использует в выпусках ее имя, замыливает ее лицо и меняет голос.

"Называем ее "человек, чье имя нам запрещено произносить вслух" – отметил Дурнев. 

Ранее, "Телеграф" писал о том, как Леся Никитюк шла к успеху и как менялась на протяжении своей карьеры.

Теги:
#Конфликт #Алексей Дурнев #Леся Никитюк
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