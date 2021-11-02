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Дурнєв розкрив подробиці конфлікту з Лесею Нікітюк

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публікації
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Леся Нікітюк та Льоша Дурнєв Новина оновлена 02 листопада 2021, 16:34
Леся Нікітюк та Льоша Дурнєв

Шоумен розповів, що спочатку Леся Нікітюк навіть була за свою "прожарку".

Відомий український телеведучий, шоу-мен та блогер Олексій Дурнєв та популярна телеведуча Леся Нікітюк перебувають у сварці. У своїй програмі "Дурнєв дивиться сторіс" блогер часто висміював теледіву, за що та почала ображатися.

В інтерв’ю Дмитру Гордону Олексій Дурнєв розповів з чого почався цей конфлікт.

Ведучий зазначив, що на самому початку проєкту, в якому він дивиться сторіс знаменитостей в Інстаграм та коментує їх, Леся досить тепло відгукувалася про програму. Мало того, навіть просила Дурнєва "просмажувати" її частіше. Однак згодом Нікітюк змінила свою думку. Вона зателефонувала Дурнєву і попросила припинити "піаритися на її імені".

Але Олексій не захотів "прибирати" Лесю зі свого шоу і продовжує її коментувати, а оскільки у нього гарне почуття гумору, він зумів обіграти це так, що леді Ле як би і немає у програмі. Блогер не використовує у випусках її ім’я, замилює її обличчя та змінює голос.

"Називаємо її "людина, чиє ім’я нам заборонено вимовляти вголос" – зазначив Дурнєв.

Раніше "Телеграф" писав про те, як Леся Нікітюк йшла до успіху та як змінювалася протягом своєї кар’єри.

Теги:
#Конфлікт #Олексій Дурнєв #Леся Никитюк
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