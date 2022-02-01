"Половина блогерів — г*внюки!": Нікітюк у гніві накинулася на Юлію Вербу через "злиту" переписку

Телеведуча обурилася, що її особисті повідомлення виставили на загальний огляд.

Популярна українська телеведуча та блогер, ведуча шоу "Хто зверху" Леся Нікітюк знову стала "головною героїнею" скандалу. Якщо у 2021-му році мережа думала, чому ж леді Ле ображається на Олексія Дурнєва, то свій 2022-й рік Нікітюк почала з з’ясування стосунків з іншою популярною блогеркою Юлією Вербою.

На своїй сторінці в Інстаграмі телеведуча опублікувала кілька відео в сторіс, в яких обурено розповіла про ситуацію, що з нею сталася. Нікітюк заявила, що дуже хоче поскандалити, але стримує себе, тому коротко назвала половину блогерів "г*внюками".

Виявляється, причиною такого обурення Лесі Іванівни стала популярна блогерка Юлія Верба, а точніше її вчинок. Дівчина "злила" переписку з телеведучою, опублікувавши у своїх соцмережах запис голосового повідомлення від Лесі Нікітюк.

Лесю Іванівну цей факт дуже розлютив, і вона не розуміє навіщо так робити. Як приклад вона нагадала, що коли їй написала Кім Кардаш’ян, то леді Ле не показувала на загальний огляд текст її повідомлення, а лише "похвалилася", що вона їй в принципі написала. Також Нікітюк додала, що крім зіркових друзів у неї є близькі, які не є блогерами. Ці люди також можуть отримувати від неї повідомлення в дірект, у тому числі голосові, однак вони це все не публікують.

Підсумувати своє обурення Леся Нікітюк вирішила прикладом повідомлення, яким варто пишатися. Вона показала милий запис повідомлення від її мами.

Раніше "Телеграф" писав про те, як Леся Нікітюк йшла до успіху та як змінювалася протягом своєї кар’єри.