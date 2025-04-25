"Танцы на костях": зажигательный концерт известной певицы после трагедии в Киеве возмутил украинцев

После ракетной атаки россиян в столице погибло 12 человек

В четверг, 24 апреля, Украина оказалась под масштабной ракетной атакой российских оккупантов. В самой столице был частично разрушен жилой дом, погибли и пострадали люди. Число погибших в Киеве составило 12 человек, в том числе и дети. В этот же день состоялся сольный концерт украинской певицы FIINKA (Ирина Выхованец).

В феврале артистка боролась за право представлять Украину на "Евровидении 2025". На то, что после трагедии в столице произошел ее громкий "сольник", в сети обратила внимание блогерша Наталья Сонечко в Фейсбуке.

"Моя близкая подруга, военная, имела билеты на этот концерт. И, конечно, перезвонила уточнить, что концерт перенесут. Но никто ничего не переносил, никто не считал, что говорит с военной, ветеранкой. Средства за билеты никто не вернет. Но предложили обменять эти билеты на какой-нибудь другой их концерт. Серьезно? Кто же к вам теперь пойдет? Особенно после того, как вдруг даму на сцене начал интересовать вопрос о тех, кто в плену. Это чтобы как-нибудь оправдаться? До сих пор не перестаю удивляться, как некоторые люди все могут извратить в свою пользу. Противно!", — рассказала женщина.

Во время своего выступления FIINKA действительно напомнила о военных пленниках. Табличка с надписью "Кричите о пленных, их убивают", которую держала артистка в руке на сцене, была немного помята.

На своем концерте 24 апреля, который состоялся на столичной площадке Origin Stage, FIINKA исполняла как лирические композиции, так и зажигательные — с танцами под громкие выкрики зрителей. Кроме этого стоит добавить, что на сцену выходил и Народный артист Украины Виктор Павлик, с которым певица в мае должна представить совместную песню "Білі черемхи".

Известно, что мероприятие стартовало в 19:00 и закончилось в 21:00. Это сообщается на сайте по продаже билетов concert.ua.

Как реагирует сеть на концерт FIINKA после трагедии

Под постом Наталки Сонечко люди пишут в целом возмутительные комментарии. Многих интересует, почему нельзя было хотя бы перенести мероприятие на более удачное время. Некоторым ужасно осознавать подобные инциденты, ведь пока одни украинцы плачут от потерь близких людей, другие — веселятся. И все это происходит в одном городе.

"Как-то это не по-человечески совсем"

"Аморальные танцы на костях"

"Это реально ужас, пол страны плачет, пол страны скачет"

"Действительно противно, концерт можно было бы и перенести"

"Пока война не коснется, не поймут"

"О, Боже, где же предел человечности? Даже не знаю о каких концертах. Потому что война. Потому что гибнут друзья. И не друзья. А защитники защитницы. Это действительно трэш — веселиться в этот день, когда мы оплакиваем погибших"

"Я бы не пошла. И отменила. Или как-то изменила ну направление события, хз, не развлекательное пожалуй, а типа поддержки, исцеления и т.д."

"Мораль — это не про афиши и билеты. Это о способности остановиться, когда болит всем. Ведь когда в городе только что погибли люди, музыка — это не о жизни, это о глухоте"

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