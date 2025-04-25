Клінічна смерть і підтримка України: як зараз виглядає 85-річний Аль Пачіно

Головний "мафіозі" Голлівуду святкує сьогодні 85-й день народження

Цієї п’ятниці виповнюється 85 років акторові театру та кіно, володарю премії "Оскар" та безлічі інших престижних кінонагород — Аль Пачіно. Українці, які виросли на культових фільмах "Хрещений батько", "Обличчя зі шрамом", "Адвокат диявола", хоч і знають про талант легенди, все ж таки деякі факти з біографії знаменитості можуть здивувати.

Альфредо Джеймс Пачіно народився 25 квітня 1940 року в Нью-Йорку в сім’ї італійських іммігрантів. Коли йому було лише два роки, батьки розлучилися, тож вихованням хлопчика в основному займалися мати та бабуся, і жив він у цей час у небагатому районі Південного Бронксу.

У юності Пачіно мріяв стати професійним бейсболістом, але у 14 років, уперше побачивши театральну виставу, захотів стати актором. У 17 років він залишив школу, а щоб оплачувати навчання в акторських студіях, майбутній світовій зірці доводилося працювати кур’єром та прибиральником.

Аль Пачіно в молодості. Фото: Getty Images

Успіх та визнання

Аль Пачіно довго грав у театрі та на телебаченні, при цьому заробляючи одні копійки. Першим проривом у кар’єрі став фільм 1971 року "Паніка в Нідл Парк", де його в ролі наркодилера помітив видатний режисер Френсіс Форд Коппола. Наступного року на широкі екрани вийшла картина "Хрещений батько", де Пачіно зіграв Майкла Корлеоне — роль, яка зробила його зіркою світового рівня.

Кадр із фильму "Хрещений батько". На фото: Аль Пачіно і Марлон Брандо

Кадр із фільму "Хрещений батько"

За "найкращу чоловічу роль" сліпого підполковника у відставці у фільмі "Запах жінки" (1992) Аль Пачіно отримав "Оскар". Стрічка також була удостоєна трьох премій "Золотий глобус": за найкращий сценарій, найкращу чоловічу роль у драматичному жанрі та як найкращий драматичний фільм.

Кадр із фільму "Запах жінки"

Особисте життя Пачіно

Актор ніколи не був одруженим, при цьому чоловік є багатодітним батьком. У червні 2023 року Аль Пачіно у 83 роки став татом вчетверте. Його молода подруга Нур Альфалла, продюсер з кувейтським корінням, яка молодша за нього на 54 роки, народила йому сина Романа. Через три місяці після народження малюка пара розсталася.

Нур Альфалла і Аль Пачіно. Фото: Getty Images

Клінічна смерть

В інтерв’ю виданню The New York Times, яке вийшло в жовтні 2024 року, знаменитість розповів, що пережив клінічну смерть. За словами Пачіно, у розпал пандемії COVID-19 йому різко стало погано: він відчував сильну лихоманку, тому попросив викликати медсестру. Незабаром після цього він знепритомнів. Коли Пачіно прийшов до тями, в будинку вже перебували лікарі.

"Я не бачив білого світла чи чогось такого. Там нічого не було. Як каже Гамлет: "Бути чи не бути"; "Недосліджена країна, з якої не повертається жоден мандрівник". Нічого такого. Тебе просто більше немає. Я ніколи в житті про таке не думав", — сказав актор.

Як зараз виглядає Аль Пачіно: фото

Як зараз виглядає 85-річний Аль Пачіно. Фото за 7 квітня 2025 року, Getty Images

Фото за 7 квітня 2025 року, Getty Images

Підтримка України

Актор не робив гучних заяв про агресію Росії проти України, хоча 2022 року на церемонії "Оскар" віддав шану українцям. Тоді зі сцени з Копполою, Аль Пачіно та Робертом Де Ніро прозвучали слова "Хай живе Україна!". Про підтримку актора також свідчить публікація на сайті Верховної Ради.

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