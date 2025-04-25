Клиническая смерть и поддержка Украины: как сейчас выглядит 85-летний Аль Пачино

Главный "мафиози" Голливуда празднует сегодня 85-й день рождения

В эту пятницу исполняется 85 лет актеру театра и кино, обладателю премии "Оскар" и множества других престижных кинонаград — Аль Пачино. Украинцы, выросшие на культовых фильмах "Крестный отец", "Лицо со шрамом", "Адвокат дьявола", хоть и знают о таланте легенды, все же некоторые факты из биографии знаменитости могут удивить.

Альфредо Джеймс Пачино появился на свет 25 апреля 1940 года в Нью-Йорке в семье итальянских иммигрантов. Когда ему было всего два года, родители развелись, поэтому воспитанием мальчика в основном занимались мать и бабушка, и жил он в это время в небогатом районе Южного Бронкса.

В юности Пачино мечтал стать профессиональным бейсболистом, но в 14 лет, впервые увидев театральный спектакль, захотел стать актером. В 17 лет он оставил школу, а чтобы оплачивать учебу в актерских студиях, будущей мировой звезде приходилось работать курьером и уборщиком.

Аль Пачино в молодости. Фото: Getty Images

Успех и признание

Аль Пачино долго играл в театре и на телевидении, при этом зарабатывая одни копейки. Первым прорывом в карьере стал фильм 1971 года "Паника в Нидл-Парке", где его в роли наркодилера заметил выдающийся режиссер Фрэнсис Форд Коппола. В следующем году на широкие экраны вышла картина "Крестный отец", где Пачино сыграл Майкла Корлеоне — роль, которая сделала его звездой мирового уровня.

Кадр из фильма "Крестный отец". На фото: Аль Пачино и Марлон Брандо

Кадр из фильма "Крестный отец"

За "лучшую мужскую роль" слепого подполковника в отставке в фильме "Запах женщины" (1992) Аль Пачино получил "Оскар". Лента так же была удостоена трех премий "Золотой глобус": за лучший сценарий, лучшую мужскую роль в драматическом жанре и как лучший драматический фильм.

Кадр из фильма "Запах женщины"

Личная жизнь Пачино

Актер никогда не был женат, при этом мужчина является многодетным отцом. В июне 2023 года Аль Пачино в 83 года стал папой в четвертый раз. Его молодая подруга Нур Альфалла, продюсер с кувейтскими корнями, которая младше его на 54 года, родила ему сына Романа. Через три месяца после рождения малыша пара рассталась.

Нур Альфалла и Аль Пачино. Фото: Getty Images

Клиническая смерть

В интервью изданию The New York Times, вышедшее в октябре 2024 года, знаменитость рассказал, что пережил клиническую смерть. По словам Пачино, в разгар пандемии COVID-19 ему резко стало плохо: он испытывал сильную лихорадку, поэтому попросил вызвать медсестру. Вскоре после этого он потерял сознание. Когда Пачино пришел в себя, в доме уже находились врачи.

"Я не видел белого света или чего-то такого. Там ничего не было. Как говорит Гамлет: "Быть или не быть"; "Неисследованная страна, из которой не возвращается ни один путешественник". Ничего такого. Тебя просто больше нет. Я никогда в жизни о таком не думал", — сказал актер.

Как сейчас выглядит Аль Пачино: фото

Как сейчас выглядит 85-летний Аль Пачино. Фото за 7 апреля 2025 года, Getty Images

Фото за 7 апреля 2025 года, Getty Images

Поддержка Украины

Актер не делал громких заявлений об агрессии России против Украины, хотя в 2022 году на церемонии "Оскар" отдал уважение украинцам. Тогда со сцены с Копполой, Аль Пачино и Робертом Де Ниро прозвучали слова "Да здравствует Украина!". Об поддержке актера свидетельствует также публикация на сайте Верховной Рады.

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