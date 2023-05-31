83-летний Аль Пачино снова станет отцом: 29-летняя девушка актера беременна

Для актера это четвертый ребенок

Известный американский актер, 83-летний Аль Пачино решил пополнить ряды новоиспеченных отцов, как к примеру звезда саги о Гарри Поттере Дэниел Рэдклифф. Молодая возлюбленная актера, которая кстати младше его на 54 года, 29-летняя Нур Альфалла — беременна.

Как сообщает издание TMZ, Альфалла вот-вот родит, ведь находится на 8-м месяце беременности. Отметим, что для Пачино это четвертый ребенок.

О романе 29-летней Альфалла с Аль Пачино стало известно в апреле 2022 года. Пару тогда "словили" за совместным ужином в ресторане. Тогда мало кто верил, что их роман перерастет во что-то серьезное, но как видим — у пары будет малыш.

Аль Пачино и Нур Альфалла

Напомним, что у Аль Пачино есть трое детей от предыдущих отношений — 33-летняя дочь Джули Мари от Ян Таррант, и 22-летние близнецы Антон и Оливия от бывшей Беверли Д'Анджело. Альфалла же до Пачино встречалась с Миком Джаггером и миллиардером Николасом Берггрюеном.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что впервые станет мамой еще одна американская звезда – актриса Линдси Лохан. Звезда ромкомов нулевых не только вернулась к нормальному образу жизни, а и счастлива в браке и объявила о своей беременности.