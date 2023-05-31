83-річний Аль Пачіно знову стане батьком: 29-річна дівчина актора вагітна

Для актора це четверта дитина

Відомий американський актор, 83-річний Аль Пачіно вирішив поповнити ряди новоспечених батьків, як, наприклад , зірка саги про Гаррі Поттера Деніел Редкліфф. Молода кохана актора, яка до речі молодша за нього на 54 роки, 29-річна Нур Альфалла — вагітна.

Як повідомляє видання TMZ, Альфалла ось-ось народить, адже перебуває на 8-му місяці вагітності. Зазначимо, що для Пачіно це четверта дитина.

Про роман 29-річної Альфалла з Аль Пачіно стало відомо у квітні 2022 року. Пару тоді "зловили" за спільною вечерею в ресторані. Тоді мало хто вірив, що їхній роман переросте на щось серйозне, але, як бачимо — у пари буде малюк.

Аль Пачіно і Нур Альфалла

Нагадаємо, що Аль Пачіно має трьох дітей від попередніх стосунків — 33-річну дочку Джулі Марі від Ян Таррант, і 22-річних близнюків Антона і Олівію від колишньої Беверлі Д’Анджело. Альфалла ж до Пачіно зустрічалася з Міком Джаггером та мільярдером Ніколасом Берггрюєном.

Раніше "Телеграф" розповідав, що вперше стане мамою ще одна американська зірка — актриса Ліндсі Лохан. Зірка ромкомів нульових не лише повернулася до нормального способу життя, а й щаслива у шлюбі та оголосила про свою вагітність.