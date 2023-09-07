Аль Пачино и Нур Альфалла расстались и судятся за опеку над 3-месячным сыном

Поскольку бывшая пара не состоит в браке, это необходимый юридический процесс

Культовый американский актер Аль Пачино и Нур Альфалла, мать его четвертого ребенка, разошлись. Всего две недели назад Пачино и Альфалла вместе появились на съемках музыкального клипа в Нью-Йорке. 83-летний актер и 29-летняя красавица с кувейтскими корнями стали родителями в июне.

Согласно юридическим документам, как сообщает The Blast, именно Нур Альфалла подала ходатайство в суд. В заявлении она просит предоставить ей полную физическую опеку над их 3-месячным сыном. Это значит, что он будет жить с матерью, а отец будет посещать его по определенным дням — довольно распространенная практика в США.

В то же время Нур предложила совместную юридическую опеку. Это позволит ему участвовать в принятии таких важных решений для жизни сына, как обучение, лечение и религия. Также она просит суд обязать актера оплатить какие-либо гонорары или расходы, связанные с этим делом.

Что касается алиментов, точная сумма не указана в этом первоначальном заявлении. В Калифорнии суд должен официально установить доходы обеих сторон, прежде чем выносить решение об алиментах. Очевидно, что в этой ситуации Аль Пачино будет платить месячную сумму с учетом того, сколько он зарабатывает в год.

Следует отметить, что сейчас нет доказательств того, что Аль Пачино каким-то образом с этим борется. Поскольку бывшая пара не состоит в браке, это всего лишь юридический процесс для установления отцовства и взыскания алиментов.

Как сообщали западные таблоиды, Аль Пачино и Нур Альфалла начали романтические отношения во время пандемии коронавируса. Четвертый ребенок голливудской звезды родился 6 июня 2023 года в Лос-Анджелесе, его полное имя — Роман Альфалла Пачино. Также у актера — 22-летние близнецы с американской певицей и актрисой Беверли Д'Анджело и старшая дочь (33 года) с тренером по актерскому мастерству Джен Таррант.

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