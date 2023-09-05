Макс Чмерковский умилил сеть снимком 2-х месячного сына: "Очень похож на маму"

Танцор часто делится семейными снимками со своими фанами

Украинский танцор и хореограф Макс Чмерковский — счастливый отец двух сыновей: 6-летнего Шая и 2-х месячного Рио Джона. Вместе со своей супругой, Петой Маргатройд, Макс не скрывает своих деток от общественности, периодически публикуя семейные фото и видео.

После долгого отсутствия дома из-за гастролей, Чмерковский сильно соскучился по своей семье, что ярко подтверждает его новый пост в Инстаграм. Танцор опубликовал милейшее фото маленького Рио, который уже уверенно держит свою голову, сидя у звездного отца на руках.

"Папа дома! Собираюсь СПАСАТЬ каждый момент.." — подписал фото Чмерковский, подколов себя за частое отсутствие.

В комментариях подписчики хореографа засыпали его маленького сынишку комплиментами и восторженными сообщениями. Стоит добавить, что многие пользователи отмечают, что малыш очень похож на свою маму.

Напомним, что Максим Чмерковский с 2012 года состоит в паре с Петой Маргатройд, а в 2016 году влюбленные сыграли свадьбу. В 2017 году у нх родился первенец — сын Шая, и в июне 2023 года — сын Рио.

"Телеграф" писал ранее, что тяжелобольной актер Брюс Уиллис впервые стал дедушкой. В сети появилась фотография малышки.