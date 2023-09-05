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Макс Чмерковський розчулив мережу знімком 2-х місячного сина: "Дуже схожий на маму"

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публікації
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Автор
Макс Чмерковський з дружиною та старшим сином Новина оновлена 05 вересня 2023, 11:10
Макс Чмерковський з дружиною та старшим сином. Фото instagram.com/maksimc

Танцюрист часто ділиться сімейними знімками зі своїми фанами

Український танцюрист і хореограф Макс Чмерковський – щасливий батько двох синів : 6-річного Шая та 2-місячного Ріо Джона. Разом зі своєю дружиною Петою Маргатройд Макс не приховує своїх діток від громадськості, періодично публікуючи сімейні фото і відео.

Після довгої відсутності будинку через гастролі Чмерковський сильно скучив за своєю родиною, що яскраво підтверджує його новий пост в Інстаграм. Танцюрист опублікував миле фото маленького Ріо, який уже впевнено тримає свою голову, сидячи у зіркового батька на руках.

"Тато вдома! Збираюся РЯТУВАТИ кожен момент.." — підписав фото Чмерковський, підколовши себе за часту відсутність.

пост Макса Чмерковського в Інстаграм

У коментарях підписники хореографа засипали його маленького синочка компліментами та захопленими повідомленнями. Варто додати, що багато користувачів відзначають, що малюк дуже схожий на свою маму.

коментарі про Чмерковського
коментарі під постом Чмерковського

Нагадаємо, що Максим Чмерковський з 2012 року перебуває у парі з Петою Маргатройд, а у 2016 році закохані зіграли весілля. У 2017 році у них народився первісток — син Шая, і в червні 2023 року — син Ріо.

"Телеграф" писав раніше, що тяжкохворий актор Брюс Віліс вперше став дідусем. У мережі з’явилася фотографія малечі.

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