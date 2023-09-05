Макс Чмерковський розчулив мережу знімком 2-х місячного сина: "Дуже схожий на маму"

Танцюрист часто ділиться сімейними знімками зі своїми фанами

Український танцюрист і хореограф Макс Чмерковський – щасливий батько двох синів : 6-річного Шая та 2-місячного Ріо Джона. Разом зі своєю дружиною Петою Маргатройд Макс не приховує своїх діток від громадськості, періодично публікуючи сімейні фото і відео.

Після довгої відсутності будинку через гастролі Чмерковський сильно скучив за своєю родиною, що яскраво підтверджує його новий пост в Інстаграм. Танцюрист опублікував миле фото маленького Ріо, який уже впевнено тримає свою голову, сидячи у зіркового батька на руках.

"Тато вдома! Збираюся РЯТУВАТИ кожен момент.." — підписав фото Чмерковський, підколовши себе за часту відсутність.

У коментарях підписники хореографа засипали його маленького синочка компліментами та захопленими повідомленнями. Варто додати, що багато користувачів відзначають, що малюк дуже схожий на свою маму.

Нагадаємо, що Максим Чмерковський з 2012 року перебуває у парі з Петою Маргатройд, а у 2016 році закохані зіграли весілля. У 2017 році у них народився первісток — син Шая, і в червні 2023 року — син Ріо.

"Телеграф" писав раніше, що тяжкохворий актор Брюс Віліс вперше став дідусем. У мережі з’явилася фотографія малечі.