Макс Чмерковський зворушив мережу знімком із двома синами: "Нове улюблене фото"

Пара не приховує своїх дітей від громадськості

Український танцівник Макс Чмерковський зовсім недавно став татом удруге. Його дружина Пета Маргатройд подарувала чоловікові ще одного сина, якого назвали Ріо Джон. Танцюрист не з тих, хто ховає своїх дітей від шанувальників, а із задоволенням ділиться з ними своїм щастям.

На своїй сторінці в Інстаграм Чмерковський днями опублікував спільне фото з двома своїми хлопчиками. Макс лежить у ліжку і тримає новонародженого в одній руці, а біля другої старший син Шай, який з цікавістю дивиться на меншого брата.

"Нове улюблене фото всіх часів. Батько двох із 2017 року " — підписав знімок Чмерковський, супроводивши його смішним хештегом #MadeInPeta.

У коментарі відразу увірвалася і сама Пета, залишивши миле повідомлення "My everything’s" ("Моє все") зі смайликом серцем. До неї також приєдналися і всі передплатники Чмерковського, які засипали сімейство компліментами: "Така мила дитина", "Посмішка Шаї щось", "Ви виглядаєте дуже мило", "Вітаємо", "Дуже щасливі за вас".

"Телеграф" писав раніше, що тяжкохворий актор Брюс Віліс вперше став дідусем. У мережі з’явилася фотографія малечі.