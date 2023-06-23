Макс Чмерковский умилил сеть снимком с двумя сыновьями: "Новое любимое фото"

Пара не скрывает своих деток от общественности

Украинский танцовщик Макс Чмерковский совсем недавно стал папой во второй раз. Его супруга, Пета Маргатройд, подарила мужу еще одного сына, которого назвали Рио Джон. Танцор не из тех, кто прячет своих детей от поклонников, а с удовольствием делится с ними своим счастьем.

На своей странице в Инстаграм Чмерковский днями опубликовал милейшее совместное фото с двумя своими мальчиками. Макс лежит в кровати и держит новорожденного в одной руке, а возле второй — старший сын Шай, который с любопытством смотрит на меньшего брата.

"Новое любимое фото всех времен. Отец двоих с 2017 года" — подписал снимок Чмерковский, сопроводив его смешным хештегом #MadeInPeta.

В комментарии сразу ворвалась и сама Пета, оставив милое сообщение "My everything’s"("Мое все") со смайликом сердечком. К ней также присоединились и все подписчики Чмерковского, которые засыпали семейство комплиментами: "Такой милый ребенок", "Улыбка Шаи нечто", "Вы выглядите очень мило", "Поздравляем", "Очень счастливы за вас".

"Телеграф" писал ранее, что тяжелобольной актер Брюс Уиллис впервые стал дедушкой. В сети появилась фотография малышки.