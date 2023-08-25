Весь седой и постаревший: недавно ставший отцом 83-летний Аль Пачино появился на съемках в Нью-Йорке (фото)
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В июне у известного актера родился сын
Культовый американский актер, 83-летний Аль Пачино появился на съемках нового музыкального клипа с Bad Bunny в Нью-Йорке. Недавно мы писали, что живая легенда американского кино в четвертый раз станет отцом. На съемках актера сопровождала его возлюбленная, которая младше его на 54 года, 29-летняя Нур Альфалла.
Как пишет DailyMail, Аль Пачино в четверг, 24 августа, вошел в итальянский ресторан Carbone на Манхэттене. Он отказался от своего фирменного стиля "в черном с головы до пят" в пользу серого костюма, белой рубашки без галстука и черных кроссовок. Актер дополнил образ коричневым карманным платком и спортивными солнцезащитными очками Ray-Ban. Также он держал в руках подключенные к iPhone наушники Apple EarPods и свернутую страницу сценария.
Трудно поверить, что Альфалла родила всего пару месяцев назад. В июне представитель пары подтвердил, что она родила актеру сына, которого назвали Роман Пачино. У нее это первый ребенок. В четверг, 24 августа, Нур Альфалла выглядела стройной, как всегда — в черном прозрачном топе, кожаной мотоциклетной куртке, тренировочных леггинсах и ботильонах.
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