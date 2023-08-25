Весь сивий і постарілий: 83-річний Аль Пачино, який нещодавно став батьком, з’явився на зйомках у Нью-Йорку (фото)

У червні у відомого актора народився син

Культовий американський актор, 83-річний Аль Пачіно, з’явився на зйомках нового музичного кліпу з Bad Bunny у Нью-Йорку. Нещодавно ми писали, що жива легенда американського кіно вчетверте стане батьком. На зйомках актора супроводжувала його кохана, молодша за нього на 54 роки 29-річна Нур Альфалла.

Як пише DailyMail, Аль Пачіно у четвер, 24 серпня, увійшов до італійського ресторану Carbone на Манхеттені. Він відмовився від свого фірмового стилю "в чорному з голови до п’ят" на користь сірого костюма, білої сорочки без краватки та чорних кросівок. Актор доповнив образ коричневою кишеньковою хусткою та спортивними сонцезахисними окулярами Ray-Ban. Також він тримав у руках підключені до iPhone навушники Apple EarPods та згорнуту сторінку сценарію.

АльАль Пачіно прибув на зйомки в італійський ресторан на Манхеттені. Фото: Getty Images

Аль Пачіно на зйомках кліпу в Нью-Йорку. Фото: Getty Images

Американський актор Аль Пачіно на Манхеттені. Фото: Getty Images

Важко повірити, що Альфалла народила лише кілька місяців тому. У червні представник пари підтвердив, що вона народила актору сина, якого назвали Романом Пачино. У неї це перша дитина. У четвер, 24 серпня, Нур Альфалла виглядала стрункою, як завжди — у чорному прозорому топі, шкіряній мотоциклетній куртці, тренувальних легінсах та ботильйонах.

Аль Пачіно та його кохана Нур Альфалла через два місяці після пологів. Фото: Getty Images

Аль Пачіно і мати його четвертої дитини, Нур Альфалла. Фото: Getty Images

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