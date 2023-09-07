Аль Пачіно і Нур Альфалла розлучилися і судяться за опіку над 3-місячним сином

Оскільки колишня пара не одружена, це необхідний юридичний процес

Культовий американський актор Аль Пачіно та Нур Альфалла, мати його четвертої дитини, розійшлися. Лише два тижні тому Пачіно та Альфалла разом з’явилися на зйомках музичного кліпу в Нью-Йорку. 83-річний актор і 29-річна красуня з кувейтським корінням стали батьками в червні.

Згідно з юридичними документами, як повідомляє The Blast, саме Нур Альфалла подала клопотання до суду. У заяві вона просить надати їй повну фізичну опіку над їхнім 3-місячним сином. Це означає, що він житиме з матір’ю, а батько відвідуватиме його певними днями — досить поширена практика в США.

Водночас Нур запропонувала спільну юридичну опіку. Це дозволить Пачіно брати участь у прийнятті таких важливих рішень для життя сина, як навчання, лікування та релігія. Також вона просить суд зобов’язати актора сплатити будь-які гонорари чи витрати, пов’язані із цією справою.

Що стосується аліментів, точна сума не зазначена у цій початковій заяві. У Каліфорнії суд має офіційно встановити доходи обох сторін, перш ніж ухвалювати рішення про аліменти. Очевидно, що в цій ситуації Аль Пачіно платитиме місячну суму з урахуванням того, скільки він заробляє на рік.

Слід зазначити, що зараз немає доказів того, що Аль Пачіно якимось чином із цим бореться. Оскільки колишня пара не одружена, це лише юридичний процес для встановлення батьківства та стягнення аліментів.

Як повідомляли західні таблоїди, Аль Пачіно та Нур Альфалла розпочали романтичні стосунки під час пандемії коронавірусу. Четверта дитина голлівудської зірки народилася 6 червня 2023 року в Лос-Анджелесі, її повне ім’я — Роман Альфалла Пачіно. Також в актора — 22-річні близнюки з американською співачкою та актрисою Беверлі Д’Анджело та старша дочка (33 роки) з тренером з акторської майстерності Джен Таррант.

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