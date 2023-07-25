"Для россиян айдаровец — это штамп": в России начинают очередное судилище над бойцами известного подразделения

Айдаровцы считают, что государство должно защитить интересы их собратьев, и они должны выйти на свободу.

На вторник, 25 июля, в российском Ростове-на-Дону назначено очередное заседание Южного окружного военного суда по делу в отношении 18 украинских военных. Все они попали в плен в разное время и при разных обстоятельствах, объединяющим фактором является лишь принадлежность к батальону "Айдар".

Родные и побратимы бойцов настаивают: ребята защищали родину, как и представители других армейских подразделений. Соответственно, выдвинутые им серьезные обвинения не имеют под собой оснований.

"Телеграф" узнал историю одного из айдаровцев.

Позиции батальона прорывала бригада

Как и в случае с пленными бойцами бригады НГУ "Азов", судилище над представителями 24-го отдельного штурмового батальона ВСУ "Айдар" в России решили сделать показательным. Центральные медиа страны-агрессора подали начало процесса как архиважное событие с уклоном на то, что представители этого "запрещенного" в РФ подразделения украинской армии ранее попадали на скамью подсудимых, но массовое дело будет рассматриваться впервые.

Группа бойцов обвиняется в "насильственном захвате власти и изменении конституционного строя ДНР" и "участии в деятельности террористической организации". Возбуждала дело по собственному уголовному кодексу и расследовала несуществующие преступления украинцев прокуратура самопровозглашенной "республики". Уже в рамках судебного разбирательства статьи должны быть переквалифицированы в статьи российского УК.

Журналисты издания "Кавказ.Реалии" выяснили, что вместе перед судом предстанут Вячеслав Байдук, Игорь Гайоха, Виталий Грузинов, Владислав Ермолинский, Семен Забайрачный, Сергей Калиниченко, Виталий Крохалев, Владимир Макаренко, Роман Недоступа, Сергей Тарасюк, Сергей Никитюк, Чуприна, Андрей Шолик, а также Марина Мищенко и Лилия Прутян.

- В этом перечне есть, например, мой бывший подчиненный Ермолинский, — рассказал "Телеграфу" боец "Айдара" Андрей с позывным "Чичен". — В "Айдаре" он был обычным водителем, а с началом полномасштабного вторжения вообще стал дезертиром — бежал в Мариуполь. Что с ним происходило дальше — неизвестно, но, как видим, в какой-то момент он попал в плен. И теперь его считают террористом, которым он, конечно, не является, как и все остальные бойцы, достойно дающие отпор российской армии от 24 февраля. Но россиянам безразлично, для них айдаровец — это штамп, наше подразделение им до сих пор, как кость в горле. Недавно освободился из плена мой побратим, стоявший на защите Чернобыльской станции, так вот он говорил, что ФСБ расспрашивало об "Айдаре", они очень им заинтересованы.

Большим успехом, наверное, россияне считали взятие в плен одного из публичных бойцов подразделения, такого как Игорь Гайоха — еще одного из побратимов Андрея. Этот боец имел активную позицию — был участником Майдана, выступал против прихода оккупационных властей на родную Луганщину, за что подвергался преследованиям и неоднократно получал угрозы, а впоследствии — еще в 2014 году — пошел добровольцем на фронт.

Игорь Гайоха родом с Луганщины, имел проукраинскую позицию и пошел добровольцем на фронт в 2014-м

- Мы с Игорем знакомы с 2019-го, когда я только пришел в "Айдар", и первый мой боевой выход как раз был на позицию, где он был старшим, — вспоминает Андрей. – Меня тогда поразило, что он прямо там имел обустроенное место для занятий спортом и тренировался между обстрелами. В феврале 2022-го мы были в районе Гранитного, я был командиром артиллерийской батареи, Игорь — минометчиком. Несколько дней мы держали оборону, это были тяжелые бои, потому что противник двигался большими колоннами — для сравнения, если у нас был батальон, то прорывала нас бригада.

Мы отошли на более выгодные позиции, а на ту, где стоял Игорь, выехал танк и начал "разбирать" его машину. Он связался с командиром, просил, чтобы их забрали, но тот проигнорировал. Тогда Игорь набрал меня, мы взяли гражданский автомобиль, посадили за руль одного из наших ребят, который был местным, на случай, если встретит россиян, у него была легенда, что просто едет по делам. Он и вывез Игоря с побратимами в Днепропетровскую область. Там мы встретились, загрузились боеприпасами и отправились на Розовку Запорожской области, а затем на окраины Мариуполя, — вспоминает Андрей.

Вместе с побратимами Игорь Гайоха (на фото справа) 24 февраля принял бой на фронте.

Еще несколько дней айдаровцы продержались на этом направлении, а затем во время отхода группа, в которой находился Игорь, попала в засаду. Их транспорт обстреляли в упор, так что вероятность, что кто-то уцелел, была минимальна.

— Вырвавшиеся ребята говорили: Игорь получил ранение в район печени и умер, они в этом убедились. Это было 3 марта, – говорит Андрей. – Я не мог в это поверить. Для меня это была очень тяжелая потеря, потому что Игорь за время службы стал больше, чем побратимом… он был как брат. Понимаете, есть люди, на которых смотришь и думаешь, что они не могут погибнуть, просто нереально.

Человек крепче стали

Только через месяц выяснилось, что Игорь выжил. Его раненого обнаружили среди тел погибших бойцов жители одного из населенных пунктов в Запорожской области. Пытались спасать своими силами, а затем определили в местную больницу под видом гражданского. К сожалению, нашлись те, кто выдал айдаровца и он оказался в плену.

— Мы все невероятно тосковали и горевали, когда думали, что Игорь погиб, — рассказала его сестра Галина Гайоха, что бьется за свободу для собственного брата. — Но потом 12 апреля в Telegram-каналах рашистов появилось видео, на котором мы увидели Игоря живым, но очень уставшим. С одной стороны, это было облегчение, с другой — мы понимали, что так просто теперь его не отпустят. Лично на связь брат вышел с того момента однажды — в июне 2022 года. За минуту разговора сказал, что находится во временно оккупированном Донецке, что мы не должны переживать, потому что все будет хорошо и мы увидимся.

Даже из плена Игр пытается поддерживать родных в их надежде на скорую встречу.

Затем последовали долгие месяцы поиска возможностей спасения, мы внесли его в списки на обмен. Ждали счастливых новостей (звонка) каждый раз, когда возвращались домой украинские военные. Несколько раз нам приносили известия, что Игорь жив, позитивно настроен и героически выдерживает все испытания судьбы и тяжелые условия содержания в плену, – рассказывает Галина.

По словам побратима Игоря, россияне максимально жестоко относятся к айдаровцу, пытаясь лишить его малейшего комфорта. Но это не сломило дух бойца.

— Для днровцев Игорь очень важный пленный, об этом говорили ребята, которые оказывались на свободе, — отмечает Андрей. — При этом над ним постоянно издевались, забрали обувь, чтобы он ходил босой. Даже когда по требованию представителей ФСБ, которые наведывались в Донецкий СИЗО, Игорю вернули ботинки, их забрали, как только силовики уехали. А еще его систематически избивали, пытали, но это человек крепче стали, я бы сказал. Игорь продолжил заниматься спортом и быть образцом для всех, даже удерживал других парней от самоубийства, уговаривал, что надо держаться, потому что всех ждут дома и обязательно обменяют.

На обмен родные и собратья, конечно, надеются. Но сейчас констатируют, что айдаровцев, по крайней мере, тех, кто в подразделении давно, россияне не отпускают.

— За все время айдаровцы, которых вернули, — это мобилизованные ребята, прослужившие в нашем подразделении, условно говоря, один день, — говорит Андрей. — Или вышел парень, который назвал другое подразделение, поэтому и смог попасть в обмен. Но в целом тех, кто в батальоне длительное время, на кого у них есть информация, из россии пока не возвращают. Как было и с Игорем, потому что он в 2019-м засветился в российских новостях, тогда как раз объявили прекращение огня, а он снял видео, когда стрелял из миномета и говорил: "Зеля, да пошел ты со своим перемирием". Даже если проследить за его соцсетями, понятно, что он активист, доброволец, очень странно, что его вообще не казнили, мы очень за это переживали. Пытались не разглашать информацию о том, что он в плену. Но когда узнали о суде, что Игорю "светит" тюремный срок (кстати, по законодательству т.н. "ДНР" максимальное наказание за "насильственный захват власти в военное время" — казнь, а вот в российском УК речь идет о лишении свободы на срок от 12 до 20 лет — будем двигаться по всем тем, решили всем коллективом:" ), решили: будем всем коллективом поднимать эту тему.

Сейчас айдаровцы бок о бок с другими подразделениями бьют врага на Бахмутском направлении

— Эти обвинения, конечно, придуманы, — добавляет Галина. — Главное, что наши защитники незаконно удерживаются в плену и судилище над ними противоречит всем нормам и законам. Им россия назначила какого-то адвоката, как когда-то Стусу — Медведчука, но он не выходил с родными на связь, только "журналисты" звонили по телефону, расспрашивали. Мы хотим, чтобы наша власть и мировое сообщество выразили поддержку бойцам, боровшимся с российскими оккупантами. Ибо такие, как мой брат Игорь – Борец, Воин, Человек – несокрушимо придерживается своих убеждений даже перед лицом смерти и в условиях пыток и ограничений.

— В этом случае патроном должно быть именно государство, потому что все бойцы нашего батальона, а среди них есть и мобилизованные, и контрактники, имеют одинаковые права и обязанности перед страной, как и другие военнослужащие, — говорит Андрей. — Только нас называют террористами, хотя мы таковыми не являемся, расстреливают, пытают, судят и бросают за решетку на долгие годы, хотя мы просто боремся за независимость Украины. И если "Айдар" не меняют из плена, тогда вопрос, почему "Айдар" должен воевать? Хотя мы это делали и будем делать на самом горячем направлении. Считаю, что государство должно защитить интересы наших побратимов, и они должны быть на свободе.

Как сообщал Телеграф, в Южном окружном военном суде сейчас рассматривают массовое дело, в котором обвиняемыми проходят бойцы "Азова". Также там судят участника АТО из Херсона Павла Запорожца, мелитопольца Ярослава Жука, обвиненного в покушении на местную коллаборантку и группу его земляков, названную местным подпольем.