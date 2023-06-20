"Свои" посадили на 16 лет: предавший Украину экс-боец "Айдара" получил срок в Ростове

Помощник предателя Украины мэра Рубежного получил за помощь от оккупантов длительный тюремный срок

Во вторник, 20 июня, Южный окружной суд рф в Ростове-на-Дону вынес приговор экс-бойцу 24-го штурмового батальона ВСУ "Айдар" Денису Мурыге. В россии его обвинили в участии в незаконном вооруженном формировании и террористической деятельности, повлекшей гибель людей. Но на деле его биография может говорить о том, что оккупанты судили "своего".

Об этом сообщают российские СМИ, добавляя, что изначально он мог получить 18 лет и был замом комбата "Айдара" во время его расположения в Лисичанске Луганской области.

Начинал как защитник Украины, а закончил как контрабандист

Денис Мурыга родился в 1983 году в Крыму, но до Евромайдана жил в Киеве, работая в Оболонском райотделе МЧС столицы. О его жизни того периода мало что известно, но своего рода "медиафигурой" в публичном информационном пространстве он стал в 2015 году.

В мае 2015 года в YouTube появилось видео конфликта между бойцами "Айдара" и пограничниками с фискалами, в котором мужчина с оружием угрожает приездом "своих" бойцов. И этим человеком в кадре, угрожающем другим военнослужащим является как раз Денис Мурыга. Речь шла о проезде микроавтобуса с алкоголем на оккупированную территорию Луганской области.

В "Айдаре" Денис Мурыга получил позывной "Шрек" и входил в состав группы "Рубежа". Под последней была известна группа бойцов Игоря Радченко, помощника комбата "Айдара", подбиравшего бойцов для незаконных дел. В июле 2016 года "Рубеж"-Радченко был арестован за бандитизм, разбои и отжимы имущества в зоне проведения тогда еще АТО.

Но сам Денис Мурыга был задержан еще раньше. Так, в ноябре 2015 года, как сообщал участник мобильной группы по борьбе с контрабандой Родион Шовкошитный, его взяли во время сопровождения машины с 44 мешками одежды и обуви из Харькова во временно оккупированную часть Донецкой области. Задержание произошло в районе поселка Верхнеторецкое, расположенном на трассе между оккупированными Ясиноватой и Горловкой.

Как писал позже Шовкошитный, при задержании едва не дошло до перестрелки, а сам "Шрек" угрожал гранатой с сорванной чекой, но в конце концов сдался, когда на место прибыла группа "Альфа" СБУ.

Сразу же Мурыга попал на 60 суток в СИЗО, но уже осенью 2016 года тот же Родион Шовкошитный писал, что "Шрек" — на свободе и помогает мэру Рубежного Сергею Хортиву. Последний, будучи еще депутатом Луганского горсовета поддержал обращение Луганского облсовета призвать российские войска в область и участвовал в блокировании продвижения ВСУ в мае 2014 года, когда были убиты несколько десантников из Житомира.

Тем не менее в 2015-м Хортив был избран мэром Рубежного, хотя и внесен в базу "Миротворца". Избегать наказания ему помогали связи с нардепами от ОПЗЖ – Юрием Бойко и Юлием Иоффе. Вероятно, они же помогли выйти из СИЗО и Денису Мурыге.

"Награда" за сотрудничество – 16 лет?

В апреле 2022 года Сергей Хортив уже открыто перешел на сторону оккупантов и призвал бойцов ВСУ сдаваться. Скорее всего, именно в это время в руки россиян попал и Денис Мурыга, правда, согласно официальной версии, он был задержан только в мае при попытке перехода границы с россией.

Так Мурыгу вели в помещение суда в Ростове

Последнее обстоятельство лучше всего говорит о том, кого же Денис Мурыга-"Шрек" считал "своими" — явно не побратимов из "Айдара". Тем не менее, ФСБ поспешила схватить помощника своего пособника Сергея Хортива и обвинить его в участии в незаконном вооруженном формировании, хотя "Айдар" давно является частью Минобороны Украины, и подрыве некоего моста в Луганской области. От последнего якобы погибли мифические "народные милиционеры лнр", что квалифицировали как теракт.

Как рассказал "Телеграфу" Родион Шовкошитный, ныне сражающийся в рядах ВСУ, пророссийские симпатии уроженца Крыма Дениса Мурыги не были особым секретом и он удивлен, что коллаборант получил такий длительный срок от своих.

"Он явно не рассчитал своих сил и побежал в россию, где из него на основе его службы в "Айдаре" сделали громкий и показательный пример. С другой стороны, может его специально "отбеливают" что он якобы украинский боец, может он и не будет сидеть, а его попытаются обменять и вернуть в Украину. такое тоже возможно", — подчеркнул собеседник "Телеграфа".

Вместе с тем Родион Шовкошитный подчеркнул, что на территории Украины остались подельники Мурыги по преступлениям и их тоже следовало бы проверить на причастность к российским спецслужбам. Например того же Игоря Радченко-Рубежа.

Игорь Радченко-Рубеж во время задержания в 2016-м году

Тем временем во временно оккупированном Крыму взорвалось авто "помощника вице-премьера по экономическому развитию Запорожской области" Владимира Епифанова. Коллаборант попал в больницу с ожогами тела.