"Свої" посадили на 16 років: ексбоєць "Айдара", який зрадив Україну, отримав термін у Ростові

Помічник зрадника України мера Рубіжного отримав за допомогу від окупантів тривалий тюремний термін

У вівторок, 20 червня, Південний окружний суд Росії в Ростові-на-Дону виніс вирок екс-бійцю 24-го штурмового батальйону ЗСУ "Айдар" Денису Муризі. У росії його звинуватили в участі в незаконному збройному формуванні та терористичній діяльності, яка спричинила загибель людей. Але насправді його біографія може говорити про те, що окупанти судили "свого".

Про це повідомляють російські ЗМІ, додаючи, що спочатку він міг отримати 18 років і був заступником комбата "Айдара" під час його перебування у Лисичанську Луганської області.

Починав як захисник України, а закінчив як контрабандист

Денис Мурига народився 1983 року в Криму, але до Євромайдану жив у Києві, працюючи в Оболонському райвідділі МНС столиці. Про його життя того періоду мало що відомо, але свого роду "медіафігурою" у публічному інформаційному просторі він став у 2015 році.

У травні 2015 року у YouTube з’явилося відео конфлікту між бійцями "Айдара" та прикордонниками з фіскалами, в якому чоловік зі зброєю загрожує приїздом "своїх" бійців. І цією людиною в кадрі, що загрожує іншим військовослужбовцям, є саме Денис Мурига. Йшлося про проїзд мікроавтобуса з алкоголем на окуповану територію Луганської області.

В "Айдарі" Денис Мурига отримав позивний "Шрек" та входив до складу групи "Рубежа". Під останньою була відома група бійців Ігоря Радченка, помічника комбата "Айдара", який підбирав бійців для незаконних справ. У липні 2016 року "Рубіжа"-Радченка було заарештовано за бандитизм, розбої та віджимання майна в зоні проведення тоді ще АТО.

Але самого Дениса Муригу було затримано ще раніше. Так, у листопаді 2015 року, як повідомляв учасник мобільної групи боротьби з контрабандою Родіон Шовкошитний, його взяли під час супроводу машини з 44 мішками одягу та взуття з Харкова у тимчасово окуповану частину Донецької області. Затримання відбулося в районі селища Верхньоторецьке, розташованому на трасі між окупованими Ясинуватою та Горлівкою.

Як писав пізніше Шовкошитний, під час затримання ледь не дійшло до перестрілки, а сам "Шрек" погрожував гранатою з зірваною чекою, але зрештою здався, коли на місце прибув підрозділ "Альфа" СБУ.

Відразу ж Мурига потрапив на 60 діб у СІЗО, але вже восени 2016 року той самий Родіон Шовкошитний писав, що "Шрек" — на волі і допомагає меру Рубіжного Сергію Хортиву. Останній, будучи ще депутатом Луганської міськради, підтримав звернення Луганської облради закликати російські війська в область і брав участь у блокуванні просування ЗСУ у травні 2014 року, коли було вбито кількох десантників з Житомира.

Проте у 2015-му Хортів був обраний мером Рубіжного, хоч і внесений до бази "Миротворця". Уникати покарання йому допомагали зв’язки з нардепами від ОПЗЖ – Юрієм Бойком та Юлієм Іоффе. Ймовірно, вони ж допомогли вийти із СІЗО та Денису Муризі.

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У квітні 2022 року Сергій Хортів вже відкрито перейшов на бік окупантів і закликав бійців ЗСУ здаватися. Швидше за все, саме в цей час до рук росіян потрапив і Денис Мурига, щоправда, згідно з офіційною версією, його затримали лише у травні під час спроби переходу кордону з росією.

Так Муригу вели до приміщення суду в Ростові

Остання обставина найкраще говорить про те, кого ж Денис Мурига-"Шрек" вважав "своїми" — явно не побратимів з "Айдара". Тим не менш, ФСБ поспішила схопити помічника свого посібника Сергія Хортіва та звинуватити його в участі у незаконному збройному формуванні, хоча "Айдар" давно є частиною Міноборони України та підривом якогось мосту в Луганській області. Від останнього нібито загинули міфічні "народні міліціонери ЛНР", що кваліфікували як теракт.

Як розповів "Телеграфу" Родіон Шовкошитний, який нині бореться у лавах ЗСУ, проросійські симпатії уродженця Криму Дениса Муриги не були особливим секретом і він здивований, що колаборант отримав такий тривалий термін від своїх.

"Він явно не розрахував своїх сил і побіг у росію, де з нього на основі його служби в "Айдарі" зробили гучний та показовий приклад. З іншого боку, може його спеціально "відбілюють" що він нібито український боєць, може він і не буде сидіти, а його спробують обміняти та повернути в Україну. таке теж можливо", — наголосив співрозмовник "Телеграфа".

Водночас Родіон Шовкошитний наголосив, що на території України залишилися подільники Муриги щодо злочинів і їх теж слід перевірити на причетність до російських спецслужб. Наприклад, того ж Ігоря Радченка-Рубежа.

Ігор Радченко-Рубіж під час затримання у 2016-му році

Тим часом у тимчасово окупованому Криму вибухнуло авто "помічника віце-прем’єра з економічного розвитку Запорізької області" Володимира Єпіфанова. Колаборант потрапив до лікарні із опіками тіла.