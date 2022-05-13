Во Львове уже более 800 заявок от предпринимателей на релокацию – ОВА

Программа релокации предприятий как малого, так и крупного бизнеса продолжается

Львовская область оказывает содействие предпринимателям с релокацией бизнеса, спровоцированной войной. Благодаря этому удалось сохранить 4 312 рабочих мест, сообщает глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий.

"По состоянию на 12 мая есть 867 заявок от предпринимателей, которые хотят перевезти свой бизнес на Львовщину. 141 компания уже это сделала, 85 из них – заработали в нашей области, остальные – завершают подготовительные работы", – говорит глава ОВА.

Отдельное направление – перенос медицинских учреждений. В частности, совместными усилиями удалось релоцировать целую клинику "Медицинская Звезда", которая работает на Львовщине и предоставляет безвозмездные услуги вынужденным переселенцам.

"Из Харькова, Мариуполя, Херсона и Сум – семь врачей переехали на Львовщину и сейчас вместе работают в медучреждении, которое релоцировали в нашу область из зоны боевых действий. Говорят, раньше приезжали во Львов как туристы, а теперь нашли здесь крышу над головой, работу по специальности и относительное спокойствие", — прокомментировал Козицкий.

Глава областной администрации напомнил, что программа релокации предприятий как малого, так и крупного бизнеса продолжается. Подать заявку можно по ссылке.

Ранее заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко сообщил, что Кабинет Министров в апреле выделил 1,4 млрд гривен на преодоление последствий разрушений от российской агрессии в Житомирской, Киевской, Черниговской, Сумской и Харьковской областях.