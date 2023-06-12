Не з 1 липня: в Україні поки не повернуть податки на довоєнний рівень

Нововведення будуть прийняті пізніше

В Україні на невизначений строк відкладено повернення податкової системи на довоєнний рівень для малого та середнього бізнесу. Нова дата запровадження анонсованих раніше заходів залишається невідомою.

Про це повідомив народний депутат України, член Комітету Верховної Ради з питань податкової та фінансової політики Ярослав Железняк у своєму Telegram-каналі.

Так, за його словами, з 1 липня в Україні не станеться:

скасування "єдиного податку 2%";

скасування пільги зі сплати податку для 1 та 2-ї групи;

поновлення проведення документальних перевірок;

повернення штрафних санкцій порушення використання РРО.

Нардеп наголосив, що нова дата введення змін йому невідома, проте трапиться це вже точно не на початку липня.

Зазначимо, що на початку 2023 року Кабмін подав у ВР проект закону, яким передбачено скасування податкових пільг, що були запроваджені після повномасштабного російського вторгнення. 29 травня Верховна Рада України підтримала законопроект №8401 у першому читанні. Його підписання означатиме скасування пільгового податку у розмірі 2% для фізичних осіб-підприємців з 1 липня поточного року. Так, згідно з цим законопроектом, мали бути скасовані такі норми:

можливість для фізосіб — підприємців платників єдиного податку І та II груп не сплачувати єдиного податку;

зупинення проведення документальних перевірок;

ставка 2% єдиного податку для ФОП 3-ї групи скасовується та повертаються довоєнні 5%;

мораторій на штрафи порушення податкового законодавства скасовується.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський відповідав на запитання головного редактора "Телеграфа" Ярослава Жарєнова щодо тиску на український бізнес. Глава держави пообіцяв розібратися із податківцями, якщо з їхнього боку є порушення.