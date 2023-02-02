В Киев прибыли Боррель и фон дер Ляен: визит начался с курьеза (фото)

Политиков уже встретили на железнодорожном вокзале в столице

В четверг, 2 февраля, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен и верховный представитель ЕС Жозеп Боррель совершили очередной визит в Украину. Кстати, для Урсулы это уже четвертый визит в Киев во время полномасштабной войны, которую развязала россия.

О визите стало известно из Telegram-канала главы Офиса президента Андрея Ермака. Также свой приезд подтвердила и сама фон дер Ляен на личной странице в Twitter.

"Хорошо, что я вернулась в Киев, это мой в четвертый раз после вторжения россии. На этот раз — с моей командой комиссаров", — отметила она.

Также Урсула фон дер Ляен подчеркнула, что ее визит является очередным подтверждением продолжения поддержки Украины Евросоюзом, а также углубляет сотрудничество с нашим правительством.

Кстати, дипломатическое мероприятие началось с небольшого курьеза, ведь и европейский политик, и встречающая ее женщина были одеты почти одинаково. Такие совпадения сразу заставляют задуматься, кто же берёт с кого пример — украинцы с европейцев или наоборот.

Добавим, что в ближайшее время в Киев планирует приехать и вновь избранный президент Чехии Петр Павел. Он демонстрирует исключительную проукраинскую позицию и стремится побывать в нашем государстве после инаугурации. Она, к слову, состоится в начале марта.

Также "Телеграф" сообщал о результатах последней поездки экс-премьера Великобритании Бориса Джонсона в Украину. Напомним, визит состоялся в воскресенье, 22 января.