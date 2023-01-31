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"Очень важно, что вы полны амбиций": посол ЕС в Киеве о том, когда Украина станет членом Евросоюза

Автор
Дмитрий Дубенский Дмитрий Дубенский
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Автор
Матти Маасикас
Матти Маасикас. Фото Telegraf

Матти Маасикас прокомментировал "Телеграфу" евроинтеграционное движение Киева и некоторые препятствия для страны-кандидата

Уже на этой неделе в Киеве состоится саммит Украина-Евросоюз, на котором одной из главных тем станет выполнение домашнего задания для украинской стороны как страны-кандидата на вступление в ЕС.

"Телеграф" поинтересовался у главы Представительства Европейского Союза в Украине Матти Маасикаса, чего ожидать от этой важной встречи в верхах, когда Украина реально сможет получить статус члена ЕС и других барьерах.

Учитывая большое количество спекуляций вокруг темы евроинтеграции, скажите все-таки, когда Украина будет готова стать полноправным членом Евросоюза по окончании войны?

— Никто этого не может сказать. Очень многое зависит от страны-кандидата. Вы выполняете домашнее задание и имплементируете законодательство ЕС, конечно, с нашей помощью. Но никто никогда не сможет сказать точно, когда это произойдет.

Сможет ли Украина стать членом ЕС, например в этом десятилетии?

— Никто не может обещать эти вещи (что Украина сможет стать членом ЕС через определенный период, — Авт.). Скорость всех интеграционных действий в основном зависит от страны-кандидата. Как она имплементирует законодательство ЕС, насколько самоотверженно работает.

Раньше звучали оптимистичные заявления от отдельных представителей украинского правительства и некоторых дипломатов по поводу членства Украины в ЕС через два года?

— Очень важно, что сама страна-кандидат полна амбиций и определяет для себя дедлайны. Вспоминаю также об Эстонии, когда я был служащим, – мы делали то же самое. Мы хотели быть готовы к этой дате, и это более-менее так и происходило.

Что украинская сторона может ожидать от саммита Украина-ЕС, который пройдет 3 февраля в Киеве?

— Прежде всего — знака солидарности с Украиной. Среди вопросов, которые будут обсуждаться, — это, конечно, военная ситуация, мирный план Зеленского, находящий поддержку в ЕС. Мы видим состояние поддержки и нашей помощи Украине, как военной, так и экономической, финансовой, гуманитарной, энергетической и т.д. Мы будем обсуждать прогресс Украины в работе над некоторыми рекомендациями. Мы исходим из решения о предоставлении Украине статуса кандидата. Этот ряд вопросов очень длинный.

Одним из законов, принятых недавно Верховной Радой, вокруг которого начались острые дискуссии, стал проект относительно выборов судей КСУ. Соответствует ли этот документ рекомендациям ЕС?

— Давайте подождем дискуссию, которая состоится позже на этой неделе. Европейская комиссия заявила, что некоторые аспекты необходимо исправить.

По вашему мнению, должна ли Украина изменить некоторые положения этого закона, и какие именно?

— Некоторые аспекты следует исправить. Все должно идти по порядку. Увидим, как будет продолжаться дискуссия. Мы все работаем над этим с Украиной в рамках (Венецианской, Авт.) комиссии.

В декабре 2022 года стало известно, что Украина выполнила семь рекомендаций Еврокомиссии. Является ли это положительным сигналом для ЕС, что Киев все делает хорошо?

— Прогресс имплементации, оценка – это для Европейской комиссии. И эта оценка продолжается, не могу вам больше ничего сказать.

С другой стороны, у Украины тоже есть определенные вопросы, если не к самому ЕС, так к отдельным его членам. Например, есть так называемый "фактор Венгрии", откровенно занявшей пророссийскую позицию и блокирующей важные для Киева решения, в том числе евроинтеграционные. Какие у Брюсселя есть действенные инструменты давления на эту страну?

— Мы не говорим о том, чтобы оказывать давление, особенно на страны-члены. В ЕС мы работаем объединенно, и все окончательные решения принимаются консенсусом. Таким как и было решение предоставить Украине статус кандидата.

Вспоминая еще одно направление евроинтеграции, нельзя не обойти сферу энергетики. Насколько украинская энергосистема готова к интеграции с европейской, учитывая технические вопросы и последствия массированных ударов россии по энергетическим объектам Украины?

— Технологические возможности линии связи не так уж и плохи, они хорошо сочетаются (энергетическая система Украины и ЕС. – Авт.). Существуют некоторые регулятивные аспекты, которые необходимо решить так, чтобы энергетический рынок и рынок электричества, в частности, функционировали точно в соответствии с полными европейскими стандартами и законодательством. Речь идет о рыночном регуляторе всех этих вещей.

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#Украина-ЕС #Евроинтеграция #ЄС #Членство в ЕС #Матти Маасикас