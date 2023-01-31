"Очень важно, что вы полны амбиций": посол ЕС в Киеве о том, когда Украина станет членом Евросоюза

Матти Маасикас прокомментировал "Телеграфу" евроинтеграционное движение Киева и некоторые препятствия для страны-кандидата

Уже на этой неделе в Киеве состоится саммит Украина-Евросоюз, на котором одной из главных тем станет выполнение домашнего задания для украинской стороны как страны-кандидата на вступление в ЕС.

"Телеграф" поинтересовался у главы Представительства Европейского Союза в Украине Матти Маасикаса, чего ожидать от этой важной встречи в верхах, когда Украина реально сможет получить статус члена ЕС и других барьерах.

— Учитывая большое количество спекуляций вокруг темы евроинтеграции, скажите все-таки, когда Украина будет готова стать полноправным членом Евросоюза по окончании войны?

— Никто этого не может сказать. Очень многое зависит от страны-кандидата. Вы выполняете домашнее задание и имплементируете законодательство ЕС, конечно, с нашей помощью. Но никто никогда не сможет сказать точно, когда это произойдет.

— Сможет ли Украина стать членом ЕС, например в этом десятилетии?

— Никто не может обещать эти вещи (что Украина сможет стать членом ЕС через определенный период, — Авт.). Скорость всех интеграционных действий в основном зависит от страны-кандидата. Как она имплементирует законодательство ЕС, насколько самоотверженно работает.

— Раньше звучали оптимистичные заявления от отдельных представителей украинского правительства и некоторых дипломатов по поводу членства Украины в ЕС через два года?

— Очень важно, что сама страна-кандидат полна амбиций и определяет для себя дедлайны. Вспоминаю также об Эстонии, когда я был служащим, – мы делали то же самое. Мы хотели быть готовы к этой дате, и это более-менее так и происходило.

— Что украинская сторона может ожидать от саммита Украина-ЕС, который пройдет 3 февраля в Киеве?

— Прежде всего — знака солидарности с Украиной. Среди вопросов, которые будут обсуждаться, — это, конечно, военная ситуация, мирный план Зеленского, находящий поддержку в ЕС. Мы видим состояние поддержки и нашей помощи Украине, как военной, так и экономической, финансовой, гуманитарной, энергетической и т.д. Мы будем обсуждать прогресс Украины в работе над некоторыми рекомендациями. Мы исходим из решения о предоставлении Украине статуса кандидата. Этот ряд вопросов очень длинный.

— Одним из законов, принятых недавно Верховной Радой, вокруг которого начались острые дискуссии, стал проект относительно выборов судей КСУ. Соответствует ли этот документ рекомендациям ЕС?

— Давайте подождем дискуссию, которая состоится позже на этой неделе. Европейская комиссия заявила, что некоторые аспекты необходимо исправить.

— По вашему мнению, должна ли Украина изменить некоторые положения этого закона, и какие именно?

— Некоторые аспекты следует исправить. Все должно идти по порядку. Увидим, как будет продолжаться дискуссия. Мы все работаем над этим с Украиной в рамках (Венецианской, — Авт.) комиссии.

— В декабре 2022 года стало известно, что Украина выполнила семь рекомендаций Еврокомиссии. Является ли это положительным сигналом для ЕС, что Киев все делает хорошо?

— Прогресс имплементации, оценка – это для Европейской комиссии. И эта оценка продолжается, не могу вам больше ничего сказать.

— С другой стороны, у Украины тоже есть определенные вопросы, если не к самому ЕС, так к отдельным его членам. Например, есть так называемый "фактор Венгрии", откровенно занявшей пророссийскую позицию и блокирующей важные для Киева решения, в том числе евроинтеграционные. Какие у Брюсселя есть действенные инструменты давления на эту страну?

— Мы не говорим о том, чтобы оказывать давление, особенно на страны-члены. В ЕС мы работаем объединенно, и все окончательные решения принимаются консенсусом. Таким как и было решение предоставить Украине статус кандидата.

— Вспоминая еще одно направление евроинтеграции, нельзя не обойти сферу энергетики. Насколько украинская энергосистема готова к интеграции с европейской, учитывая технические вопросы и последствия массированных ударов россии по энергетическим объектам Украины?

— Технологические возможности линии связи не так уж и плохи, они хорошо сочетаются (энергетическая система Украины и ЕС. – Авт.). Существуют некоторые регулятивные аспекты, которые необходимо решить так, чтобы энергетический рынок и рынок электричества, в частности, функционировали точно в соответствии с полными европейскими стандартами и законодательством. Речь идет о рыночном регуляторе всех этих вещей.