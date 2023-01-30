Директор Института мировой политики, политический эксперт, автор книги "Гибридная война" Евгений Магда специально для "Телеграфа":

Уже в среду мы вступает в февраль. В новейшей истории Украины – это наиболее драматический месяц. И 2023 год, думаю, тут исключением не станет.

Прежде всего, февраль – это годовщина широкомасштабного российского вторжения в Украину, годовщина превращения гибридной войны в самую большую войну в ХХІ веке – с соответствующими последствиями.

Сейчас много говорят, что россия будет активизироваться. С одной стороны, я к этому отношусь достаточно скептично. С другой, зная логику рф, этого нельзя исключать.

При этом у меня нет сомнений, что у рф нет некого "вундерваффе", оружия невиданной силы, что позволило бы ей переломить ход войны, которую она уже проиграла.

Февраль — это еще и годовщина расстрела Институтской, напоминание всем нам о ценностях Революции достоинства, о людях, погибших за них в центре Киева в феврале 2014-го, погибающих в сражениях с российскими оккупантами. Эти жертвы должны стать импульсом для реальных преобразований, реальных реформ. Потому что лучшего времени для построения эффективной Украины не будет.

Кроме того, последний месяц зимы в этом году – череда важных для Украины саммитов. В середине месяца – очередной "Рамштайн", в двадцатых числах вероятен анонсированный украинскими властями и дипломатами "Саммит мира".

В Турции к годовщине начала полномасштабной войны рф против Украины организуют большой саммит Евросоюз.

Ну а саммит Украина—ЕС пройдет уже на этой неделе, 3 февраля, в Киеве. Очевидно, что там будет интересный разговор. Непростой. Будут разные течения. Украина, как по мне, имеет несколько завышенные ожидания. А у ЕС среди кандидатов – не только наша страна.

Также в феврале будут разные параллельные процессы. Началось развитие президентской кампании в США (выборы пройдут в 2024-м). Будут звучать разнообразные политические заявления со стороны европейских политиков, пойдут активности в Польше, где фактически стартовала парламентская кампания (голосование осенью).

Мир в феврале окончательно выйдет из новогодне-рождественской спячки, в которую Украина так и не впадала по понятным причинам, – и будет давать нам больше информационных поводов. А повышение внимания к Украине подарит нам, думаю, новые решения о поставках новых вооружений.