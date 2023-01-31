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"Дуже важливо, що ви сповнені амбіцій": посол ЄС у Києві про те, коли Україна стане членом Євросоюзу

Автор
Дмитро Дубенський Дмитро Дубенський
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Автор
Матті Маасікас
Матті Маасікас. Фото Telegraf

Матті Маасікас прокоментував "Телеграфу" євроінтеграційний рух Києва та деякі перешкоди для країни-кандидата

Вже цього тижня в Києві відбудеться саміт Україна-Євросоюз, на якому однією з головних тем стане виконання домашнього завдання для української сторони як країни-кандидата на вступ до ЄС.

"Телеграф" поцікавився у голови Представництва Європейського Союзу в Україні Матті Маасікаса, чого очікувати від цієї важливої зустрічі у верхах, коли Україна реально зможе отримати статус члена ЄС та про інші бар'єри.

З огляду на велику кількість спекуляцій довкола теми євроінтеграції, все ж таки скажіть, коли Україна буде готова стати повноправним членом Євросоюзу по закінченню війни?

— Ніхто не може цього сказати. Дуже багато залежить від країни-кандидата. Ви виконуєте домашнє завдання та імплементуєте законодавство ЄС, звичайно, з нашою допомогою. Але ніхто ніколи не зможе сказати точно, коли це станеться.

Чи зможе Україна стати членом ЄС, наприклад, в цьому десятиріччі?

— Ніхто не може обіцяти цих речей (що Україна зможе стати членом ЄС через певний період, — Авт.). Швидкість будь-яких інтеграційних процесів в основному залежить від країни-кандидата. Як вона імплементує законодавство ЄС, наскільки самовіддано працює.

Раніше звучали оптимістичні заяви від окремих представників українського уряду та деяких дипломатів щодо членства України в ЄС через два роки?

— Дуже важливо, що сама країна-кандидат повна амбіцій і визначає для себе дедлайни. Згадую також про Естонію, коли я був службовцем – ми робили те ж саме. Ми хотіли бути готовими до цієї дати і це більш-менш так і відбувалось.

Що українська сторона може очікувати від саміту Україна-ЄС, який відбудеться 3 лютого у Києві?

— Насамперед — знак солідарності з Україною. Серед питань, які будуть обговорюватися. Це, звичайно, воєнна ситуація, мирний план Зеленського, що знаходить підтримку в ЄС. Ми бачимо стан підтримки і нашої допомоги Україні, як військової, так і економічної, фінансової, гуманітарної, енергетичної і т.д. Ми будемо обговорювати прогрес України в її роботі над деякими рекомендаціями. Ми виходимо з рішення про надання Україні статусу кандидата. Цей ряд питань надзвичайно довгий.

Одним із законів, прийнятих нещодавно Верховною Радою, довкола якого почалися гострі дискусії, став проєкт щодо виборів суддів КСУ. Чи відповідає цей документ рекомендаціям ЄС?

— Давайте зачекаємо на дискусію, яка відбудеться пізніше на цьому тижні. Європейська комісія уже заявила, що деякі аспекти необхідно виправити.

На вашу думку, чи повинна України змінити деякі положення цього закону та які саме?

— Деякі аспекти слід виправити. Все має йти по-порядку. Побачимо, як триватиме дискусія. Ми всі працюємо над цим з Україною в рамках (Венеційської, Авт.) комісії.

У грудні 2022 року стало відомо, що Україна виконала сім рекомендацій Єврокомісії, чи це є позитивним сигналом для ЄС, що Київ все робить добре?

— Прогрес імплементації, оцінювання – це для Європейської комісії. І дане оцінювання триває, не можу вам більше нічого сказати.

З іншого боку у України теж є певні питання якщо не до самого ЄС, так до окремих його членів. Наприклад, є так званий "фактор Угорщини", яка відверто зайняла проросійську позицію та блокує важливі для Києва рішення, у тому числі євроінтеграційні. Які у Брюсселю є дієві інструменти тиску на цю країну?

— Ми не говоримо про те, щоб чинити тиск, особливо на країни-члени. В ЄС ми працюємо об’єднано, і всі кінцеві рішення приймаються консенсусом. Таким як і було рішення надати Україні статус кандидата.

Згадуючи про ще один напрямок євроінтеграції, не можна не оминути сферу енергетики. Наскільки українська енергосистема готова до інтеграції з європейською з огляду на технічні питання та наслідки масованих ударів рф по енергетичних об'єктах України?

— Технологічні можливості лінії зв’язку не такі вже й погані, вони добре поєднані (енергетична система України і ЄС. – Авт.). Існують деякі регулятивні аспекти, які необхідно вирішити так, щоб енергетичний ринок і ринок електрики зокрема функціонували точно згідно з повними європейськими стандартами і законодавством. Мова йде про ринковий регулятор всіх цих речей.

Теги:
#Україна-ЄС #Євроінтеграція #ЄС #Членство в ЄС #Матті Маасікас