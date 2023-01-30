Директор Інституту світової політики, політичний експерт, автор книги "Гібридна війна" Євген Магда спеціально для "Телеграфу":

Вже в середу ми вступаємо у лютий. У новітній історії України – це найдраматичніший місяць. І 2023 рік, гадаю, тут винятком не стане.

Насамперед, лютий – це річниця широкомасштабного російського вторгнення в Україну, річниця перетворення гібридної війни на найбільшу війну у ХХІ столітті – з відповідними наслідками.

Зараз багато кажуть, що росія активізуватиметься. З одного боку, я до цього належу досить скептично. З іншого, знаючи логіку Росії, цього не можна виключати.

При цьому у мене немає сумнівів, що в рф немає ніякого "вундерваффе", зброї небаченої сили, що дозволило б їй переламати хід війни, яку вона вже програла.

Лютий — це ще й річниця розстрілу Інститутської, нагадування всім нам про цінності Революції гідності, про людей, які загинули за них у центрі Києва у лютому 2014-го, які гинуть у битвах із російськими окупантами. Ці жертви мають стати імпульсом для реальних перетворень, реальних реформ. Бо найкращого часу для побудови ефективної України не буде.

Крім того, останній місяць зими цього року – низка важливих для України самітів. У середині місяця – черговий "Рамштайн", у двадцятих числах імовірний анонсований українською владою та дипломатами "Саміт миру".

У Туреччині до річниці початку повномасштабної війни росії проти України організують великий саміт Євросоюз.

Ну а саміт Україна—ЄС пройде вже цього тижня, 3 лютого, у Києві. Очевидно, що там буде цікава розмова. Непростий. Будуть різні течії. Україна, як на мене, має дещо завищені очікування. А у ЄС серед кандидатів – не лише наша країна.

Також у лютому будуть різні паралельні процеси. Почався розвиток президентської кампанії в США (вибори відбудуться 2024-го). Прозвучатимуть різноманітні політичні заяви з боку європейських політиків, підуть активності у Польщі, де фактично стартувала парламентська кампанія (голосування восени).

Світ у лютому остаточно вийде з новорічно-різдвяної сплячки, в яку Україна так і не впадала зі зрозумілих причин, і даватиме нам більше інформаційних приводів. А підвищення уваги до України подарує нам, гадаю, нові рішення щодо постачання нових озброєнь.