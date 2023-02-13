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Санкції і не тільки: Кулеба розповів про "подарунок" для путіна на річницю вторгнення

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публікації
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Автор
Глава МЗС України Дмитро Кулеба Новина оновлена 13 лютого 2023, 07:38
Глава МЗС України Дмитро Кулеба

Російському керівництву надішлють чіткий сигнал

Глава українського МЗС Дмитро Кулеба розповів про заходи, які готуються до роковин російського вторгнення. Вони пройдуть не лише в Україні, а й в інших столицях світу, а також ООН у Нью-Йорку.

В ефірі телемарафону він зазначив, що це буде чітким сигналом російському президентові росії володимиру путіну про те, що якщо він грає на виснаження і сподівається, що час на його боці, то він помиляється. "Єдність з Україною з кожним днем лише зростає, і в цій війні ти неодмінно програєш", — сказав Кулеба.

Кулеба також назвав складовим елементом сигналу для путіна приїзд до Польщі американського президента Джо Байдена. Глава МЗС зазначив, що важливим є приїзд до Польщі як країна, яка відіграє "надзвичайно важливу роль у забезпеченні другого збройового фронту для України". Але не лише приїзд Байдена важливий – до 24 лютого готуються нові санкції.

Також Кулеба поділився тим, що є план щодо "перезавантаження" ООН та росії в Раді безпеки. Україна зацікавлена, щоб "делігітімізувати" присутність росії в організації як спадкоємиці СРСР — це перший крок і якщо його досягнуть, для росії це буде "страшний міжнародний удар". Україна розпочала процес у 2022 році, і він буде не швидким.

Раніше "Телеграф" розповідав, що наступна зустріч у форматі "Рамштайн", на якій обговорюватиметься міжнародна допомога Україні відбудеться незабаром. Очікується оголошення про кількість танків для України та швидкість їх постачання.

Теги:
#Росія #Річниця #Вторгнення #Дмитро Кулеба