Санкції і не тільки: Кулеба розповів про "подарунок" для путіна на річницю вторгнення

Російському керівництву надішлють чіткий сигнал

Глава українського МЗС Дмитро Кулеба розповів про заходи, які готуються до роковин російського вторгнення. Вони пройдуть не лише в Україні, а й в інших столицях світу, а також ООН у Нью-Йорку.

В ефірі телемарафону він зазначив, що це буде чітким сигналом російському президентові росії володимиру путіну про те, що якщо він грає на виснаження і сподівається, що час на його боці, то він помиляється. "Єдність з Україною з кожним днем лише зростає, і в цій війні ти неодмінно програєш", — сказав Кулеба.

Кулеба також назвав складовим елементом сигналу для путіна приїзд до Польщі американського президента Джо Байдена. Глава МЗС зазначив, що важливим є приїзд до Польщі як країна, яка відіграє "надзвичайно важливу роль у забезпеченні другого збройового фронту для України". Але не лише приїзд Байдена важливий – до 24 лютого готуються нові санкції.

Також Кулеба поділився тим, що є план щодо "перезавантаження" ООН та росії в Раді безпеки. Україна зацікавлена, щоб "делігітімізувати" присутність росії в організації як спадкоємиці СРСР — це перший крок і якщо його досягнуть, для росії це буде "страшний міжнародний удар". Україна розпочала процес у 2022 році, і він буде не швидким.

Раніше "Телеграф" розповідав, що наступна зустріч у форматі "Рамштайн", на якій обговорюватиметься міжнародна допомога Україні відбудеться незабаром. Очікується оголошення про кількість танків для України та швидкість їх постачання.