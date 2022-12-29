Стало более реально: Ермак рассказал о нюансах в исключении росии из Совбеза ООН

Исключение рф из Совбеза ООН стало более реально

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак высказал свое мнение на счет того, реально ли исключить россию с Совбеза ООН и заявил, что Украина уже работает над этим.

Так, во время интервью Наталье Мосейчук, глава ОП заявил, что в настоящее время исключение рф из Совбеза ООН стало более реально, чем было тогда, когда об этом начали говорить.

"Я думаю, что это, опять же, процесс, когда нужно, чтобы не только мы (проявляли инициативу – ред.), не только ближайшие партнеры, а большинство стран", — отметил Ермак.

Руководитель ОП подчеркнул, что необходимо очень много коммуницировать и понимать, что "от одного слова может зависеть 10-20 стран".

"Очень важно, когда мы что-то ставим за цель, также понимать интересы партнеров", — сказал Ермак.

По его словам, каждый лидер обращает внимание на разные вещи. Ермак привел в пример, спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси, которая была шокирована ситуацией с депортацией детей в россию.

На всех действуют разные вещи. Пелоси, когда мы разговаривали, когда она услышала цифру депортированных детей, которые сегодня незаконно усыновляются россиянами и даже сегодня установить имя многих будет тяжело, она была в шоке. Она 5 раз об этом сказала. Она очень смелая женщина. Я думаю, что это великий друг Украины", — отметил Ермак.

Напомним, ранее мы писали о том, что Андрей Ермак ответил на неудобный вопрос по поводу возможной договоренности с россией о аммиакопроводе Тольятти — Одесса.

Также мы сообщали о том, что в Офисе президента Украины сделали новое заявление по поводу победы Украины.